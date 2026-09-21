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Кресло офисное Defender ATX BLACK купить с доставкой в Москве
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Кресло офисное Defender ATX BLACK

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Кресло офисное Defender ATX BLACK - фото 2
Кресло офисное Defender ATX BLACK - фото 3
Кресло офисное Defender ATX BLACK - фото 4
Кресло офисное Defender ATX BLACK - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые кресла
  • Кресло офисное Defender ATX BLACK - фото 1
  • Кресло офисное Defender ATX BLACK - фото 2
  • Кресло офисное Defender ATX BLACK - фото 3
  • Кресло офисное Defender ATX BLACK - фото 4
  • Кресло офисное Defender ATX BLACK - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702906
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Игровые кресла
Размеры в упаковке, см
51х15х5
Вес, кг.
11

Описание товара Кресло офисное Defender ATX BLACK

Благодаря специальной конструкции, протестированной в различных условиях, подходит как для офисного так и для домашнего использования. Прочное и упругое сетчатое покрытие отлично справляется с распределением давления, обеспечивает хорошую вентиляцию, имеет высокую сопротивляемость к износу и гарантирует долгий срок службы.

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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Игровые кресла
Описание
Благодаря специальной конструкции, протестированной в различных условиях, подходит как для офисного так и для домашнего использования. Прочное и упругое сетчатое покрытие отлично справляется с распределением давления, обеспечивает хорошую вентиляцию, имеет высокую сопротивляемость к износу и гарантирует долгий срок службы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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