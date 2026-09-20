Кресло Бюрократ CH-695NSL темно-серый TW-04 сиденье черный TW-11 сетка/ткань крестовина металл хром
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
хромированный металл
Механизм качания
нет
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
сетка/ткань
Тип установки
на колесиках
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 050 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 522316
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Компьютерные кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
хромированный металл
Механизм качания
нет
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
сетка/ткань
Тип установки
на колесиках
Цвет
темно-серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х60х20
Вес, кг.
10.9
Описание товара Кресло Бюрократ CH-695NSL темно-серый TW-04 сиденье черный TW-11 сетка/ткань крестовина металл хром
Регулировка высоты (газлифт). Крестовина хром. Подлокотники пластиковые. Ограничение по весу: 120 кг. Соответствует стандарту Bifma. Гарантия: 36 мес. Материал обивки: cпинка – сетка, сиденье – ткань. Упаковка: масса 11 кг, объем 0,097 м3, габариты 590 х 280 х 585 мм.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, кожаные, из экокожи, кожаные для руководителей, без подлокотников, до 120 кг, до 150 кг
Теги товара: на колесиках, тканевые, сетчатые, серые
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Бренд
Тип товара
Компьютерные кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
хромированный металл
Механизм качания
нет
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
сетка/ткань
Тип установки
на колесиках
Цвет
темно-серый
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Страна производитель
Китай
Регулировка высоты (газлифт). Крестовина хром. Подлокотники пластиковые. Ограничение по весу: 120 кг. Соответствует стандарту Bifma. Гарантия: 36 мес. Материал обивки: cпинка – сетка, сиденье – ткань. Упаковка: масса 11 кг, объем 0,097 м3, габариты 590 х 280 х 585 мм.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, кожаные, из экокожи, кожаные для руководителей, без подлокотников, до 120 кг, до 150 кг
Теги товара: на колесиках, тканевые, сетчатые, серые
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, кожаные, из экокожи, кожаные для руководителей, без подлокотников, до 120 кг, до 150 кг
Теги товара: на колесиках, тканевые, сетчатые, серые
Кресло Бюрократ CH-695NSL темно-серый TW-04 сиденье черный TW-11 сетка/ткань крестовина металл хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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