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Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-500 черный купить с доставкой в Москве
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Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-500 черный

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Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-500 черный - фото 1
Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-500 черный - фото 2
Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-500 черный - фото 3
Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-500 черный - фото 4
Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-500 черный - фото 5
Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-500 черный - фото 6
Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-500 черный - фото 7
Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-500 черный - фото 8
Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-500 черный - фото 9
Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-500 черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кресла игровые
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
150
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
искусственная кожа
Тип установки
на колесиках
  • Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-500 черный - фото 1
  • Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-500 черный - фото 2
  • Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-500 черный - фото 3
  • Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-500 черный - фото 4
  • Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-500 черный - фото 5
  • Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-500 черный - фото 6
  • Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-500 черный - фото 7
  • Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-500 черный - фото 8
  • Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-500 черный - фото 9
  • Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-500 черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 557760
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Кресла игровые
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
150
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
искусственная кожа
Тип установки
на колесиках
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х50х20
Вес, кг.
14.5

Описание товара Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-500 черный

Игровое кресло A4 Bloody GC-500, мобильное, снабженное удобными колесиками, быстро перемещается в любой конец комнаты. Выполнено из высококачественных материалов в классическом черном цвете. Отличается оригинальным дизайном и прочностью сборки. Обладает повышенным комфортом, позволяющим на несколько часов полностью погрузиться в волшебный мир игр. Для обтяжки сидения и спинки использована прочная и полностью безопасная экокожа, не содержащая в своем составе вредных компонентов. Кресло игровое A4 Bloody GC-500 оснащено колесиками, с помощью которых можно быстро передвигаться по комнате. Конструкцией предусмотрены удобные подлокотники. Наиболее комфортная высота кресла устанавливается с учетом роста геймера при помощи системы газлифта. Механизм качания позволяет выбрать наиболее удобный для игры угол наклона спинки, позволяющий без устали играть в течение многих часов. Параметры кресла соответствуют требованиям стандарта Bifma. Ограничение по весу установлено на уровне 150 кг.

Отзывы о товаре Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-500 черный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Кресла игровые
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
150
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
искусственная кожа
Тип установки
на колесиках
Цвет
черный
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Страна производитель
Китай
Описание
Игровое кресло A4 Bloody GC-500, мобильное, снабженное удобными колесиками, быстро перемещается в любой конец комнаты. Выполнено из высококачественных материалов в классическом черном цвете. Отличается оригинальным дизайном и прочностью сборки. Обладает повышенным комфортом, позволяющим на несколько часов полностью погрузиться в волшебный мир игр. Для обтяжки сидения и спинки использована прочная и полностью безопасная экокожа, не содержащая в своем составе вредных компонентов. Кресло игровое A4 Bloody GC-500 оснащено колесиками, с помощью которых можно быстро передвигаться по комнате. Конструкцией предусмотрены удобные подлокотники. Наиболее комфортная высота кресла устанавливается с учетом роста геймера при помощи системы газлифта. Механизм качания позволяет выбрать наиболее удобный для игры угол наклона спинки, позволяющий без устали играть в течение многих часов. Параметры кресла соответствуют требованиям стандарта Bifma. Ограничение по весу установлено на уровне 150 кг.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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