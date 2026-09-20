Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-500 черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-500 черный
Игровое кресло A4 Bloody GC-500, мобильное, снабженное удобными колесиками, быстро перемещается в любой конец комнаты. Выполнено из высококачественных материалов в классическом черном цвете. Отличается оригинальным дизайном и прочностью сборки. Обладает повышенным комфортом, позволяющим на несколько часов полностью погрузиться в волшебный мир игр. Для обтяжки сидения и спинки использована прочная и полностью безопасная экокожа, не содержащая в своем составе вредных компонентов. Кресло игровое A4 Bloody GC-500 оснащено колесиками, с помощью которых можно быстро передвигаться по комнате. Конструкцией предусмотрены удобные подлокотники. Наиболее комфортная высота кресла устанавливается с учетом роста геймера при помощи системы газлифта. Механизм качания позволяет выбрать наиболее удобный для игры угол наклона спинки, позволяющий без устали играть в течение многих часов. Параметры кресла соответствуют требованиям стандарта Bifma. Ограничение по весу установлено на уровне 150 кг.
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Теги товара: на колесиках, кожаные, кожаные для руководителей
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