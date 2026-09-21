Top.Mail.Ru
Кресло руководителя Бюрократ T-9904NSL Leather Venge Black черный, искусственная кожа, крестовина металл хром купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кресло руководителя Бюрократ T-9904NSL Leather Venge Black черный, искусственная кожа, крестовина металл хром

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кресло руководителя Бюрократ T-9904NSL Leather Venge Black черный, искусственная кожа, крестовина металл хром - фото 1
Кресло руководителя Бюрократ T-9904NSL Leather Venge Black черный, искусственная кожа, крестовина металл хром - фото 2
Кресло руководителя Бюрократ T-9904NSL Leather Venge Black черный, искусственная кожа, крестовина металл хром - фото 3
Кресло руководителя Бюрократ T-9904NSL Leather Venge Black черный, искусственная кожа, крестовина металл хром - фото 4
Кресло руководителя Бюрократ T-9904NSL Leather Venge Black черный, искусственная кожа, крестовина металл хром - фото 5
Кресло руководителя Бюрократ T-9904NSL Leather Venge Black черный, искусственная кожа, крестовина металл хром - фото 6
Кресло руководителя Бюрократ T-9904NSL Leather Venge Black черный, искусственная кожа, крестовина металл хром - фото 7
Кресло руководителя Бюрократ T-9904NSL Leather Venge Black черный, искусственная кожа, крестовина металл хром - фото 8
Кресло руководителя Бюрократ T-9904NSL Leather Venge Black черный, искусственная кожа, крестовина металл хром - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кресла руководителя
  • Кресло руководителя Бюрократ T-9904NSL Leather Venge Black черный, искусственная кожа, крестовина металл хром - фото 1
  • Кресло руководителя Бюрократ T-9904NSL Leather Venge Black черный, искусственная кожа, крестовина металл хром - фото 2
  • Кресло руководителя Бюрократ T-9904NSL Leather Venge Black черный, искусственная кожа, крестовина металл хром - фото 3
  • Кресло руководителя Бюрократ T-9904NSL Leather Venge Black черный, искусственная кожа, крестовина металл хром - фото 4
  • Кресло руководителя Бюрократ T-9904NSL Leather Venge Black черный, искусственная кожа, крестовина металл хром - фото 5
  • Кресло руководителя Бюрократ T-9904NSL Leather Venge Black черный, искусственная кожа, крестовина металл хром - фото 6
  • Кресло руководителя Бюрократ T-9904NSL Leather Venge Black черный, искусственная кожа, крестовина металл хром - фото 7
  • Кресло руководителя Бюрократ T-9904NSL Leather Venge Black черный, искусственная кожа, крестовина металл хром - фото 8
  • Кресло руководителя Бюрократ T-9904NSL Leather Venge Black черный, искусственная кожа, крестовина металл хром - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703238
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Кресла руководителя
Размеры в упаковке, см
90х89х64
Вес, кг.
25.75

Описание товара Кресло руководителя Бюрократ T-9904NSL Leather Venge Black черный, искусственная кожа, крестовина металл хром

Механизм со смещенной осью качания с регулировкой под вес и возможностью фиксации в нескольких положениях. Регулировка высоты (газлифт). Подлокотники хромированные с мягкими кожаными накладками. Крестовина хром

Отзывы о товаре Кресло руководителя Бюрократ T-9904NSL Leather Venge Black черный, искусственная кожа, крестовина металл хром




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Кресла руководителя
Описание
Механизм со смещенной осью качания с регулировкой под вес и возможностью фиксации в нескольких положениях. Регулировка высоты (газлифт). Подлокотники хромированные с мягкими кожаными накладками. Крестовина хром
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло руководителя Бюрократ T-9904NSL Leather Venge Black черный, искусственная кожа, крестовина металл хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...