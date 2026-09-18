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Кресло руководителя Бюрократ T-800N/BLACK черный кожа крестовина хром купить с доставкой в Москве
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Кресло руководителя Бюрократ T-800N/BLACK черный кожа крестовина хром

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Кресло руководителя Бюрократ T-800N/BLACK черный кожа крестовина хром - фото 1
Кресло руководителя Бюрократ T-800N/BLACK черный кожа крестовина хром - фото 2
Кресло руководителя Бюрократ T-800N/BLACK черный кожа крестовина хром - фото 3
Кресло руководителя Бюрократ T-800N/BLACK черный кожа крестовина хром - фото 4
Кресло руководителя Бюрократ T-800N/BLACK черный кожа крестовина хром - фото 5
Кресло руководителя Бюрократ T-800N/BLACK черный кожа крестовина хром - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кресла руководителя
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
хромированная
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
кожа
Тип установки
на колесиках
  • Кресло руководителя Бюрократ T-800N/BLACK черный кожа крестовина хром - фото 1
  • Кресло руководителя Бюрократ T-800N/BLACK черный кожа крестовина хром - фото 2
  • Кресло руководителя Бюрократ T-800N/BLACK черный кожа крестовина хром - фото 3
  • Кресло руководителя Бюрократ T-800N/BLACK черный кожа крестовина хром - фото 4
  • Кресло руководителя Бюрократ T-800N/BLACK черный кожа крестовина хром - фото 5
  • Кресло руководителя Бюрократ T-800N/BLACK черный кожа крестовина хром - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 311690
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Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Кресла руководителя
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
хромированная
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
с фиксацией в вертикальном положении
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
кожа
Тип установки
на колесиках
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х45х15
Вес, кг.
15.6

Описание товара Кресло руководителя Бюрократ T-800N/BLACK черный кожа крестовина хром

Материал обивки: сплит-кожа, искусственная кожа (задняя часть спинки). Масса: 15,63 кг. Габариты: 71х27х67 см. Ширина сиденья: 50 см.

Отзывы о товаре Кресло руководителя Бюрократ T-800N/BLACK черный кожа крестовина хром




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Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Кресла руководителя
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
хромированная
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
с фиксацией в вертикальном положении
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
кожа
Тип установки
на колесиках
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Материал обивки: сплит-кожа, искусственная кожа (задняя часть спинки). Масса: 15,63 кг. Габариты: 71х27х67 см. Ширина сиденья: 50 см.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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