Top.Mail.Ru
Кресло руководителя Бюрократ CH-883-LOW/IVORY низкая спинка слоновая кость искусственная кожа крестовина хром купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кресло руководителя Бюрократ CH-883-LOW/IVORY низкая спинка слоновая кость искусственная кожа крестовина хром

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кресло руководителя Бюрократ CH-883-LOW/IVORY низкая спинка слоновая кость искусственная кожа крестовина хром - фото 1
Кресло руководителя Бюрократ CH-883-LOW/IVORY низкая спинка слоновая кость искусственная кожа крестовина хром - фото 2
Кресло руководителя Бюрократ CH-883-LOW/IVORY низкая спинка слоновая кость искусственная кожа крестовина хром - фото 3
Кресло руководителя Бюрократ CH-883-LOW/IVORY низкая спинка слоновая кость искусственная кожа крестовина хром - фото 4
Кресло руководителя Бюрократ CH-883-LOW/IVORY низкая спинка слоновая кость искусственная кожа крестовина хром - фото 5
Кресло руководителя Бюрократ CH-883-LOW/IVORY низкая спинка слоновая кость искусственная кожа крестовина хром - фото 6
Кресло руководителя Бюрократ CH-883-LOW/IVORY низкая спинка слоновая кость искусственная кожа крестовина хром - фото 7
Кресло руководителя Бюрократ CH-883-LOW/IVORY низкая спинка слоновая кость искусственная кожа крестовина хром - фото 8
Кресло руководителя Бюрократ CH-883-LOW/IVORY низкая спинка слоновая кость искусственная кожа крестовина хром - фото 9
Кресло руководителя Бюрократ CH-883-LOW/IVORY низкая спинка слоновая кость искусственная кожа крестовина хром - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кресла руководителя
Спинка
цельная с сиденьем
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
120 кг
Материал крестовины
сталь
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
искусственная кожа
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-883-LOW/IVORY низкая спинка слоновая кость искусственная кожа крестовина хром - фото 1
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-883-LOW/IVORY низкая спинка слоновая кость искусственная кожа крестовина хром - фото 2
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-883-LOW/IVORY низкая спинка слоновая кость искусственная кожа крестовина хром - фото 3
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-883-LOW/IVORY низкая спинка слоновая кость искусственная кожа крестовина хром - фото 4
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-883-LOW/IVORY низкая спинка слоновая кость искусственная кожа крестовина хром - фото 5
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-883-LOW/IVORY низкая спинка слоновая кость искусственная кожа крестовина хром - фото 6
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-883-LOW/IVORY низкая спинка слоновая кость искусственная кожа крестовина хром - фото 7
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-883-LOW/IVORY низкая спинка слоновая кость искусственная кожа крестовина хром - фото 8
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-883-LOW/IVORY низкая спинка слоновая кость искусственная кожа крестовина хром - фото 9
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-883-LOW/IVORY низкая спинка слоновая кость искусственная кожа крестовина хром - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 311699
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Кресла руководителя
Спинка
цельная с сиденьем
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
120 кг
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
сталь
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
искусственная кожа
Колеса
да
Цвет
бежевый
Размеры в упаковке, см
75х58х52
Вес, кг.
28

Описание товара Кресло руководителя Бюрократ CH-883-LOW/IVORY низкая спинка слоновая кость искусственная кожа крестовина хром

Кресло руководителя Бюрократ CH-883-LOW Изысканное и удобное кресло для современного руководителя выполнено в оригинальном дизайне. Низкая спинка и механизм качания с фиксацией спинки в рабочем положении обеспечивает комфортную работу руководителя. Кресло регулируется по высоте. Каркас, крестовина и подлокотники изготавливаются из хромированного металла. Сидение и спинка модели CH-883-LOW изготовлены из высококачественной искусственной кожи. Подлокотники Бюрократ CH-883-LOW имеют накладки из искусственной кожи.

Отзывы о товаре Кресло руководителя Бюрократ CH-883-LOW/IVORY низкая спинка слоновая кость искусственная кожа крестовина хром




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Кресла руководителя
Спинка
цельная с сиденьем
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
120 кг
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
сталь
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
искусственная кожа
Колеса
да
Развернуть
Цвет
бежевый
Описание
Кресло руководителя Бюрократ CH-883-LOW Изысканное и удобное кресло для современного руководителя выполнено в оригинальном дизайне. Низкая спинка и механизм качания с фиксацией спинки в рабочем положении обеспечивает комфортную работу руководителя. Кресло регулируется по высоте. Каркас, крестовина и подлокотники изготавливаются из хромированного металла. Сидение и спинка модели CH-883-LOW изготовлены из высококачественной искусственной кожи. Подлокотники Бюрократ CH-883-LOW имеют накладки из искусственной кожи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло руководителя Бюрократ CH-883-LOW/IVORY низкая спинка слоновая кость искусственная кожа крестовина хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...