Кресло Бюрократ T-9923WALNUT-AV/BL низкая спинка черный кожа
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные кресла
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 030 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 311602
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
60х50х30
Вес, кг.
25.8
Описание товара Кресло Бюрократ T-9923WALNUT-AV/BL низкая спинка черный кожа
Каркас деревянный. Обивка: натуральная кожа (лицевые части) / искусственная кожа (торцевые и задние части). Масса: 14,9 кг. Габариты: 825 х 320 х 670 мм. Ширина сиденья: 52,5 см.
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Каркас деревянный. Обивка: натуральная кожа (лицевые части) / искусственная кожа (торцевые и задние части). Масса: 14,9 кг. Габариты: 825 х 320 х 670 мм. Ширина сиденья: 52,5 см.
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Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
Кресло Бюрократ T-9923WALNUT-AV/BL низкая спинка черный кожа - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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