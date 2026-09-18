Кресло Бюрократ CH-330M/LT-21 без подлокотников песочный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные кресла
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 820 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 217280
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Компьютерные кресла
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х15
Вес, кг.
9.55
Описание товара Кресло Бюрократ CH-330M/LT-21 без подлокотников песочный
Кресла торговой марки «Бюрократ» имеют высокие эргономические показатели и широкий спектр регулировки. При производстве используются только качественные, современные, сертифицированные комплектующие. В качестве обивки применяются различные современные материалы, такие как износостойкая ткань, экокожа и натуральная кожа. Особый шик офису придадут кресла как классического, так и современного дизайна.
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Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
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