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Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-300 черный/красный купить с доставкой в Москве
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Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-300 черный/красный

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Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-300 черный/красный - фото 1
Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-300 черный/красный - фото 2
Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-300 черный/красный - фото 3
Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-300 черный/красный - фото 4
Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-300 черный/красный - фото 5
Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-300 черный/красный - фото 6
Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-300 черный/красный - фото 7
Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-300 черный/красный - фото 8
Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-300 черный/красный - фото 9
Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-300 черный/красный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кресла игровые
Ограничение по весу
180 кг
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
сетка, искусственная кожа
Подсветка
нет
Цвет
красный, черный
  • Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-300 черный/красный - фото 1
  • Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-300 черный/красный - фото 2
  • Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-300 черный/красный - фото 3
  • Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-300 черный/красный - фото 4
  • Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-300 черный/красный - фото 5
  • Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-300 черный/красный - фото 6
  • Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-300 черный/красный - фото 7
  • Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-300 черный/красный - фото 8
  • Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-300 черный/красный - фото 9
  • Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-300 черный/красный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 557752
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Кресла игровые
Ограничение по весу
180 кг
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
сетка, искусственная кожа
Подсветка
нет
Цвет
красный, черный
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
70х50х20
Вес, кг.
16.1

Описание товара Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-300 черный/красный

Надоело проводить вечера перед монитором, ёрзая на неудобном стулеx Компания Bloody решила позаботиться о геймерах, готовых часами напролёт сражаться с врагами, решать головоломки, руководить бизнес-империями или полноценными армиями. Bloody gc-300 позволяет с комфортом откинуться на спинку и не волноваться о том, что спустя некоторое время спина взмолит о пощаде. Модель обладает плавными и округлыми подлокотниками и оборудована механизмом качания. Для регулировки по высоте и фиксации в определённом положении создатели предусмотрели газлифт. Для создания обивки производители использовали надёжные и дышащие материалы, которые не превращают игру летним днём в пытку. При этом конструкция получилась прочной и выдерживает нагрузки вплоть до 181 килограмма. Помимо прочего, Bloody gc-300 украшено фирменным логотипом.

Отзывы о товаре Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-300 черный/красный




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Кресла игровые
Ограничение по весу
180 кг
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
сетка, искусственная кожа
Подсветка
нет
Цвет
красный, черный
Страна производитель
Россия
Описание
Надоело проводить вечера перед монитором, ёрзая на неудобном стулеx Компания Bloody решила позаботиться о геймерах, готовых часами напролёт сражаться с врагами, решать головоломки, руководить бизнес-империями или полноценными армиями. Bloody gc-300 позволяет с комфортом откинуться на спинку и не волноваться о том, что спустя некоторое время спина взмолит о пощаде. Модель обладает плавными и округлыми подлокотниками и оборудована механизмом качания. Для регулировки по высоте и фиксации в определённом положении создатели предусмотрели газлифт. Для создания обивки производители использовали надёжные и дышащие материалы, которые не превращают игру летним днём в пытку. При этом конструкция получилась прочной и выдерживает нагрузки вплоть до 181 килограмма. Помимо прочего, Bloody gc-300 украшено фирменным логотипом.
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