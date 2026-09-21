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Кресло руководителя Бюрократ MC-612N-H черный TW-01 38-418 сетка/ткань с подголов. крестов. металл хром купить с доставкой в Москве
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Кресло руководителя Бюрократ MC-612N-H черный TW-01 38-418 сетка/ткань с подголов. крестов. металл хром

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Кресло руководителя Бюрократ MC-612N-H черный TW-01 38-418 сетка/ткань с подголов. крестов. металл хром - фото 1
Кресло руководителя Бюрократ MC-612N-H черный TW-01 38-418 сетка/ткань с подголов. крестов. металл хром - фото 2
Кресло руководителя Бюрократ MC-612N-H черный TW-01 38-418 сетка/ткань с подголов. крестов. металл хром - фото 3
Кресло руководителя Бюрократ MC-612N-H черный TW-01 38-418 сетка/ткань с подголов. крестов. металл хром - фото 4
Кресло руководителя Бюрократ MC-612N-H черный TW-01 38-418 сетка/ткань с подголов. крестов. металл хром - фото 5
Кресло руководителя Бюрократ MC-612N-H черный TW-01 38-418 сетка/ткань с подголов. крестов. металл хром - фото 6
Кресло руководителя Бюрократ MC-612N-H черный TW-01 38-418 сетка/ткань с подголов. крестов. металл хром - фото 7
Кресло руководителя Бюрократ MC-612N-H черный TW-01 38-418 сетка/ткань с подголов. крестов. металл хром - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Уцененный
Характеристики
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120 кг
Материал крестовины
сталь
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
ткань
Подсветка
нет
  • Кресло руководителя Бюрократ MC-612N-H черный TW-01 38-418 сетка/ткань с подголов. крестов. металл хром - фото 1
  • Кресло руководителя Бюрократ MC-612N-H черный TW-01 38-418 сетка/ткань с подголов. крестов. металл хром - фото 2
  • Кресло руководителя Бюрократ MC-612N-H черный TW-01 38-418 сетка/ткань с подголов. крестов. металл хром - фото 3
  • Кресло руководителя Бюрократ MC-612N-H черный TW-01 38-418 сетка/ткань с подголов. крестов. металл хром - фото 4
  • Кресло руководителя Бюрократ MC-612N-H черный TW-01 38-418 сетка/ткань с подголов. крестов. металл хром - фото 5
  • Кресло руководителя Бюрократ MC-612N-H черный TW-01 38-418 сетка/ткань с подголов. крестов. металл хром - фото 6
  • Кресло руководителя Бюрократ MC-612N-H черный TW-01 38-418 сетка/ткань с подголов. крестов. металл хром - фото 7
  • Кресло руководителя Бюрократ MC-612N-H черный TW-01 38-418 сетка/ткань с подголов. крестов. металл хром - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695441
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Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120 кг
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
сталь
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
ткань
Подсветка
нет
Цвет
черный
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
82х65х32
Вес, кг.
16.9

Описание товара Кресло руководителя Бюрократ MC-612N-H черный TW-01 38-418 сетка/ткань с подголов. крестов. металл хром

Кресло руководителя Бюрократ MC-612N-H изготовлено в строгом классическом стиле: обивка из черной ткани и сетки, прочный металлический каркас, колеса с накладками PU.



Теги товара: тканевые, до 120 кг

Отзывы о товаре Кресло руководителя Бюрократ MC-612N-H черный TW-01 38-418 сетка/ткань с подголов. крестов. металл хром




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Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120 кг
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
сталь
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
ткань
Подсветка
нет
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Цвет
черный
Страна производитель
Россия
Описание
Кресло руководителя Бюрократ MC-612N-H изготовлено в строгом классическом стиле: обивка из черной ткани и сетки, прочный металлический каркас, колеса с накладками PU.


Теги товара: тканевые, до 120 кг
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло руководителя Бюрократ MC-612N-H черный TW-01 38-418 сетка/ткань с подголов. крестов. металл хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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