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Кресло офисное BRABIX Energy EX-509 (рециклированная кожа хром бежевое) купить с доставкой в Москве
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Кресло офисное BRABIX Energy EX-509 (рециклированная кожа хром бежевое)

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Кресло офисное BRABIX Energy EX-509 (рециклированная кожа хром бежевое) - фото 1
Кресло офисное BRABIX Energy EX-509 (рециклированная кожа хром бежевое) - фото 2
Кресло офисное BRABIX Energy EX-509 (рециклированная кожа хром бежевое) - фото 3
Кресло офисное BRABIX Energy EX-509 (рециклированная кожа хром бежевое) - фото 4
Кресло офисное BRABIX Energy EX-509 (рециклированная кожа хром бежевое) - фото 5
Кресло офисное BRABIX Energy EX-509 (рециклированная кожа хром бежевое) - фото 6
Кресло офисное BRABIX Energy EX-509 (рециклированная кожа хром бежевое) - фото 7
Кресло офисное BRABIX Energy EX-509 (рециклированная кожа хром бежевое) - фото 8
Кресло офисное BRABIX Energy EX-509 (рециклированная кожа хром бежевое) - фото 9
Кресло офисное BRABIX Energy EX-509 (рециклированная кожа хром бежевое) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
кожа рециклированная
Тип установки
на колесиках
  • Кресло офисное BRABIX Energy EX-509 (рециклированная кожа хром бежевое) - фото 1
  • Кресло офисное BRABIX Energy EX-509 (рециклированная кожа хром бежевое) - фото 2
  • Кресло офисное BRABIX Energy EX-509 (рециклированная кожа хром бежевое) - фото 3
  • Кресло офисное BRABIX Energy EX-509 (рециклированная кожа хром бежевое) - фото 4
  • Кресло офисное BRABIX Energy EX-509 (рециклированная кожа хром бежевое) - фото 5
  • Кресло офисное BRABIX Energy EX-509 (рециклированная кожа хром бежевое) - фото 6
  • Кресло офисное BRABIX Energy EX-509 (рециклированная кожа хром бежевое) - фото 7
  • Кресло офисное BRABIX Energy EX-509 (рециклированная кожа хром бежевое) - фото 8
  • Кресло офисное BRABIX Energy EX-509 (рециклированная кожа хром бежевое) - фото 9
  • Кресло офисное BRABIX Energy EX-509 (рециклированная кожа хром бежевое) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 272031
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Характеристики

Бренд
BRABIX
Тип товара
Компьютерные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
Deep Tilt
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
кожа рециклированная
Тип установки
на колесиках
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
91х58х37
Вес, кг.
14.23

Описание товара Кресло офисное BRABIX Energy EX-509 (рециклированная кожа хром бежевое)

Обивка выполнена из экокожи высокого качества - современного материала на хлопковой основе. Благодаря тканой основе и пористому полиуретану экокожа отлично пропускает воздух, что положительным образом сказывается на комфорте во время эксплуатации. Материал износоустойчив - кресло сохранит привлекательный внешний вид в течение длительного времени.

Прочные металлические подлокотники имеют съемные накладки.
Механизм качания "Deep Tilt" - это возможность глубоко раскачиваться в кресле с фиксацией в одном рабочем положении. А благодаря смещенной оси качания ближе к краю сиденья ноги пользователя не отрываются от пола в отличие от обычного механизма качания "Top Gun". Данный механизм отличается от других своей прочностью и надежностью.

Максимальная нагрузка на кресло 120 кг.

Качественное, надежное кресло премиального сегмента.

Кресла марки BRABIX отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.

Отзывы о товаре Кресло офисное BRABIX Energy EX-509 (рециклированная кожа хром бежевое)




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Характеристики
Бренд
BRABIX
Тип товара
Компьютерные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
Deep Tilt
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
кожа рециклированная
Тип установки
на колесиках
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Страна производитель
Китай
Описание

Обивка выполнена из экокожи высокого качества - современного материала на хлопковой основе. Благодаря тканой основе и пористому полиуретану экокожа отлично пропускает воздух, что положительным образом сказывается на комфорте во время эксплуатации. Материал износоустойчив - кресло сохранит привлекательный внешний вид в течение длительного времени.

Прочные металлические подлокотники имеют съемные накладки.
Механизм качания "Deep Tilt" - это возможность глубоко раскачиваться в кресле с фиксацией в одном рабочем положении. А благодаря смещенной оси качания ближе к краю сиденья ноги пользователя не отрываются от пола в отличие от обычного механизма качания "Top Gun". Данный механизм отличается от других своей прочностью и надежностью.

Максимальная нагрузка на кресло 120 кг.

Качественное, надежное кресло премиального сегмента.

Кресла марки BRABIX отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.

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Доставка
Отзывы


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