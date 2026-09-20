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Кресло Бюрократ CH-695NLTSL черный TW-01 TW-11 сетка/ткань крестовина металл хром купить с доставкой в Москве
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Кресло Бюрократ CH-695NLTSL черный TW-01 TW-11 сетка/ткань крестовина металл хром

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Кресло Бюрократ CH-695NLTSL черный TW-01 TW-11 сетка/ткань крестовина металл хром - фото 1
Кресло Бюрократ CH-695NLTSL черный TW-01 TW-11 сетка/ткань крестовина металл хром - фото 2
Кресло Бюрократ CH-695NLTSL черный TW-01 TW-11 сетка/ткань крестовина металл хром - фото 3
Кресло Бюрократ CH-695NLTSL черный TW-01 TW-11 сетка/ткань крестовина металл хром - фото 4
Кресло Бюрократ CH-695NLTSL черный TW-01 TW-11 сетка/ткань крестовина металл хром - фото 5
Кресло Бюрократ CH-695NLTSL черный TW-01 TW-11 сетка/ткань крестовина металл хром - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
хромированный металл
Механизм качания
нет
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
сетка/ткань
Тип установки
на колесиках
  • Кресло Бюрократ CH-695NLTSL черный TW-01 TW-11 сетка/ткань крестовина металл хром - фото 1
  • Кресло Бюрократ CH-695NLTSL черный TW-01 TW-11 сетка/ткань крестовина металл хром - фото 2
  • Кресло Бюрократ CH-695NLTSL черный TW-01 TW-11 сетка/ткань крестовина металл хром - фото 3
  • Кресло Бюрократ CH-695NLTSL черный TW-01 TW-11 сетка/ткань крестовина металл хром - фото 4
  • Кресло Бюрократ CH-695NLTSL черный TW-01 TW-11 сетка/ткань крестовина металл хром - фото 5
  • Кресло Бюрократ CH-695NLTSL черный TW-01 TW-11 сетка/ткань крестовина металл хром - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 522324
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Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Компьютерные кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
хромированный металл
Механизм качания
нет
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
сетка/ткань
Тип установки
на колесиках
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х50х24
Вес, кг.
7.3

Описание товара Кресло Бюрократ CH-695NLTSL черный TW-01 TW-11 сетка/ткань крестовина металл хром

Регулировка высоты (газлифт). Крестовина хром. Подлокотники пластиковые. Ограничение по весу: 120 кг. Соответствует стандарту Bifma. Гарантия: 36 мес. Материал обивки: cпинка – сетка, сиденье – ткань. Упаковка: масса 11 кг, объем 0,097 м3, габариты 590 х 280 х 585 мм.

Отзывы о товаре Кресло Бюрократ CH-695NLTSL черный TW-01 TW-11 сетка/ткань крестовина металл хром




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Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Компьютерные кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
хромированный металл
Механизм качания
нет
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
сетка/ткань
Тип установки
на колесиках
Цвет
черный
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Страна производитель
Китай
Описание
Регулировка высоты (газлифт). Крестовина хром. Подлокотники пластиковые. Ограничение по весу: 120 кг. Соответствует стандарту Bifma. Гарантия: 36 мес. Материал обивки: cпинка – сетка, сиденье – ткань. Упаковка: масса 11 кг, объем 0,097 м3, габариты 590 х 280 х 585 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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