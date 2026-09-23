Кресло Бюрократ T-9927WALNUT-AV черный кожа полозья дерево
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Компьютерные кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
120 кг
Материал крестовины
дерево
Механизм качания
нет
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
нет
Материал обивки
кожа
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 590 руб.
В наличии
Код товара: 522289
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
24 590 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Компьютерные кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
120 кг
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
дерево
Механизм качания
нет
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
нет
Материал обивки
кожа
Колеса
нет
Подсветка
нет
Цвет
черный
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
70х60х20
Вес, кг.
18.5
Описание товара Кресло Бюрократ T-9927WALNUT-AV черный кожа полозья дерево
Стильное кресло Бюрократ T-9927WALNUT-AV с продуманной конструкцией украсит кабинет руководителя или домашний офис, подчеркнув статус своего обладателя. Изделие на полозьях отличается лаконичным дизайном. Материалом обивки служит черная натуральная кожа. Подлокотники выполнены из дерева в тон деревянному основанию.
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Теги товара: кожаные, кожаные для руководителей, до 120 кг
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Компьютерные кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
120 кг
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
дерево
Механизм качания
нет
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
нет
Материал обивки
кожа
Колеса
нет
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Подсветка
нет
Цвет
черный
Страна производитель
Россия
Стильное кресло Бюрократ T-9927WALNUT-AV с продуманной конструкцией украсит кабинет руководителя или домашний офис, подчеркнув статус своего обладателя. Изделие на полозьях отличается лаконичным дизайном. Материалом обивки служит черная натуральная кожа. Подлокотники выполнены из дерева в тон деревянному основанию.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, из экокожи, тканевые, сетчатые, без подлокотников, до 150 кг
Теги товара: кожаные, кожаные для руководителей, до 120 кг
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, из экокожи, тканевые, сетчатые, без подлокотников, до 150 кг
Теги товара: кожаные, кожаные для руководителей, до 120 кг
Кресло Бюрократ T-9927WALNUT-AV черный кожа полозья дерево - купить по цене 24590 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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