Кресло руководителя Бюрократ T-9927SL-LOW/BLACK
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Компьютерное кресло
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
200
Материал крестовины
хромированная
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
кожа
Тип установки
на колесиках
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 410 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 497770
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Компьютерное кресло
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
200
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
хромированная
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
с фиксацией в нескольких положениях
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
кожа
Тип установки
на колесиках
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х40х20
Вес, кг.
18.5
Описание товара Кресло руководителя Бюрократ T-9927SL-LOW/BLACK
Механизм со смещенной осью качания с регулировкой под вес и возможностью фиксации в нескольких положениях. Регулировка высоты (газлифт). Подлокотники хромированные с мягкими кожаными накладками. Крестовина хром. Материал обивки: натуральная кожа (лицевая часть) / искусственная кожа (задняя и торцевые части). Масса: 19,80 кг. Объем: 0,194 м3. Габариты (мм): 750 x 380 x 680.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Компьютерное кресло
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
200
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
хромированная
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
с фиксацией в нескольких положениях
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
кожа
Тип установки
на колесиках
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Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Механизм со смещенной осью качания с регулировкой под вес и возможностью фиксации в нескольких положениях. Регулировка высоты (газлифт). Подлокотники хромированные с мягкими кожаными накладками. Крестовина хром. Материал обивки: натуральная кожа (лицевая часть) / искусственная кожа (задняя и торцевые части). Масса: 19,80 кг. Объем: 0,194 м3. Габариты (мм): 750 x 380 x 680.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, из экокожи, тканевые, сетчатые, без подлокотников, до 120 кг, до 150 кг
Теги товара: на колесиках, кожаные, кожаные для руководителей
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, из экокожи, тканевые, сетчатые, без подлокотников, до 120 кг, до 150 кг
Теги товара: на колесиках, кожаные, кожаные для руководителей
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