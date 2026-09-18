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Компьютерное кресло Brabix Premium Phaeton EX-502 черный купить с доставкой в Москве
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Компьютерное кресло Brabix Premium Phaeton EX-502 черный

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Компьютерное кресло Brabix Premium &quot;Phaeton EX-502&quot; черный - фото 1
Компьютерное кресло Brabix Premium &quot;Phaeton EX-502&quot; черный - фото 2
Компьютерное кресло Brabix Premium &quot;Phaeton EX-502&quot; черный - фото 3
Компьютерное кресло Brabix Premium &quot;Phaeton EX-502&quot; черный - фото 4
Компьютерное кресло Brabix Premium &quot;Phaeton EX-502&quot; черный - фото 5
Компьютерное кресло Brabix Premium &quot;Phaeton EX-502&quot; черный - фото 6
Компьютерное кресло Brabix Premium &quot;Phaeton EX-502&quot; черный - фото 7
Компьютерное кресло Brabix Premium &quot;Phaeton EX-502&quot; черный - фото 8
Компьютерное кресло Brabix Premium &quot;Phaeton EX-502&quot; черный - фото 9
Компьютерное кресло Brabix Premium &quot;Phaeton EX-502&quot; черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кресла руководителя
  • Компьютерное кресло Brabix Premium &quot;Phaeton EX-502&quot; черный - фото 1
  • Компьютерное кресло Brabix Premium &quot;Phaeton EX-502&quot; черный - фото 2
  • Компьютерное кресло Brabix Premium &quot;Phaeton EX-502&quot; черный - фото 3
  • Компьютерное кресло Brabix Premium &quot;Phaeton EX-502&quot; черный - фото 4
  • Компьютерное кресло Brabix Premium &quot;Phaeton EX-502&quot; черный - фото 5
  • Компьютерное кресло Brabix Premium &quot;Phaeton EX-502&quot; черный - фото 6
  • Компьютерное кресло Brabix Premium &quot;Phaeton EX-502&quot; черный - фото 7
  • Компьютерное кресло Brabix Premium &quot;Phaeton EX-502&quot; черный - фото 8
  • Компьютерное кресло Brabix Premium &quot;Phaeton EX-502&quot; черный - фото 9
  • Компьютерное кресло Brabix Premium &quot;Phaeton EX-502&quot; черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 262582
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Характеристики

Бренд
BRABIX
Тип товара
Кресла руководителя
Размеры в упаковке, см
84х65х37
Вес, кг.
22.66

Описание товара Компьютерное кресло Brabix Premium Phaeton EX-502 черный

Обивка внешней поверхности кресла выполнена из натуральной кожи - классического материала премиум-класса. На нерабочих поверхностях применяется материал-компаньон - экокожа.

Механизм качания "мультиблок" обеспечивает комфортное использование за счет качания с плавным ходом и возможностью фиксации сиденья в нескольких положениях.

Плотная набивка, хромированные подлокотники с мягкими накладками, высокая спинка и широкое сиденье обеспечивают великолепную эргономику данной модели.

Стильные хромированные элементы, увеличенные размеры сиденья и спинки, а также особый механизм регулировки поддержки поясницы исключают утомление в течение всего рабочего дня.

Кресло выдерживает нагрузку до 120 кг.

Качественное, надежное кресло премиального сегмента.

Кресла бренда BRABIX отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.

Отзывы о товаре Компьютерное кресло Brabix Premium Phaeton EX-502 черный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BRABIX
Тип товара
Кресла руководителя
Описание

Обивка внешней поверхности кресла выполнена из натуральной кожи - классического материала премиум-класса. На нерабочих поверхностях применяется материал-компаньон - экокожа.

Механизм качания "мультиблок" обеспечивает комфортное использование за счет качания с плавным ходом и возможностью фиксации сиденья в нескольких положениях.

Плотная набивка, хромированные подлокотники с мягкими накладками, высокая спинка и широкое сиденье обеспечивают великолепную эргономику данной модели.

Стильные хромированные элементы, увеличенные размеры сиденья и спинки, а также особый механизм регулировки поддержки поясницы исключают утомление в течение всего рабочего дня.

Кресло выдерживает нагрузку до 120 кг.

Качественное, надежное кресло премиального сегмента.

Кресла бренда BRABIX отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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