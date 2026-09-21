Кресло руководителя Бюрократ T-9927WALNUT/BLACK черный, кожа, крестовина дерево
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Характеристики
Тип товара
Кресла руководителя
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 880 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703278
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
88х88х67
Вес, кг.
25.05
Описание товара Кресло руководителя Бюрократ T-9927WALNUT/BLACK черный, кожа, крестовина дерево
Механизм со смещенной осью качания с возможностью фиксации в нескольких положениях. Регулировка высоты (газлифт). Подлокотники деревянные цвета «темный орех» с мягкими накладками из натуральной кожи (лицевые части). Крестовина металлическая с деревянными накладками. Колеса для паркета/ламината
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Механизм со смещенной осью качания с возможностью фиксации в нескольких положениях. Регулировка высоты (газлифт). Подлокотники деревянные цвета «темный орех» с мягкими накладками из натуральной кожи (лицевые части). Крестовина металлическая с деревянными накладками. Колеса для паркета/ламината
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
Кресло руководителя Бюрократ T-9927WALNUT/BLACK черный, кожа, крестовина дерево - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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