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Кресло руководителя Бюрократ T-9928Walnut зеленый, кожа, крестов. металл/дерево купить с доставкой в Москве
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Кресло руководителя Бюрократ T-9928Walnut зеленый, кожа, крестов. металл/дерево

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Кресло руководителя Бюрократ T-9928Walnut зеленый, кожа, крестов. металл/дерево - фото 1
Кресло руководителя Бюрократ T-9928Walnut зеленый, кожа, крестов. металл/дерево - фото 2
Кресло руководителя Бюрократ T-9928Walnut зеленый, кожа, крестов. металл/дерево - фото 3
Кресло руководителя Бюрократ T-9928Walnut зеленый, кожа, крестов. металл/дерево - фото 4
Кресло руководителя Бюрократ T-9928Walnut зеленый, кожа, крестов. металл/дерево - фото 5
Кресло руководителя Бюрократ T-9928Walnut зеленый, кожа, крестов. металл/дерево - фото 6
Кресло руководителя Бюрократ T-9928Walnut зеленый, кожа, крестов. металл/дерево - фото 7
Кресло руководителя Бюрократ T-9928Walnut зеленый, кожа, крестов. металл/дерево - фото 8
Кресло руководителя Бюрократ T-9928Walnut зеленый, кожа, крестов. металл/дерево - фото 9
Кресло руководителя Бюрократ T-9928Walnut зеленый, кожа, крестов. металл/дерево - фото 10
Кресло руководителя Бюрократ T-9928Walnut зеленый, кожа, крестов. металл/дерево - фото 11
Кресло руководителя Бюрократ T-9928Walnut зеленый, кожа, крестов. металл/дерево - фото 12
Кресло руководителя Бюрократ T-9928Walnut зеленый, кожа, крестов. металл/дерево - фото 13
Кресло руководителя Бюрократ T-9928Walnut зеленый, кожа, крестов. металл/дерево - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кресла руководителя
  • Кресло руководителя Бюрократ T-9928Walnut зеленый, кожа, крестов. металл/дерево - фото 1
  • Кресло руководителя Бюрократ T-9928Walnut зеленый, кожа, крестов. металл/дерево - фото 2
  • Кресло руководителя Бюрократ T-9928Walnut зеленый, кожа, крестов. металл/дерево - фото 3
  • Кресло руководителя Бюрократ T-9928Walnut зеленый, кожа, крестов. металл/дерево - фото 4
  • Кресло руководителя Бюрократ T-9928Walnut зеленый, кожа, крестов. металл/дерево - фото 5
  • Кресло руководителя Бюрократ T-9928Walnut зеленый, кожа, крестов. металл/дерево - фото 6
  • Кресло руководителя Бюрократ T-9928Walnut зеленый, кожа, крестов. металл/дерево - фото 7
  • Кресло руководителя Бюрократ T-9928Walnut зеленый, кожа, крестов. металл/дерево - фото 8
  • Кресло руководителя Бюрократ T-9928Walnut зеленый, кожа, крестов. металл/дерево - фото 9
  • Кресло руководителя Бюрократ T-9928Walnut зеленый, кожа, крестов. металл/дерево - фото 10
  • Кресло руководителя Бюрократ T-9928Walnut зеленый, кожа, крестов. металл/дерево - фото 11
  • Кресло руководителя Бюрократ T-9928Walnut зеленый, кожа, крестов. металл/дерево - фото 12
  • Кресло руководителя Бюрократ T-9928Walnut зеленый, кожа, крестов. металл/дерево - фото 13
  • Кресло руководителя Бюрократ T-9928Walnut зеленый, кожа, крестов. металл/дерево - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703275
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Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Кресла руководителя
Размеры в упаковке, см
86х65х65
Вес, кг.
24.5

Описание товара Кресло руководителя Бюрократ T-9928Walnut зеленый, кожа, крестов. металл/дерево

Механизм со смещенной осью качания с возможностью фиксации в нескольких положениях. Регулировка высоты (газлифт). Подлокотники деревянные с мягкими накладками из натуральной кожи (лицевые части). Крестовина металлическая с деревянными накладками

Отзывы о товаре Кресло руководителя Бюрократ T-9928Walnut зеленый, кожа, крестов. металл/дерево




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Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Кресла руководителя
Описание
Механизм со смещенной осью качания с возможностью фиксации в нескольких положениях. Регулировка высоты (газлифт). Подлокотники деревянные с мягкими накладками из натуральной кожи (лицевые части). Крестовина металлическая с деревянными накладками
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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