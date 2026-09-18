Кресло Бюрократ JONS-LOW-V/CASHGREY на полозьях серый
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Характеристики
Тип товара
Офисные кресла
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 311580
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Офисные кресла
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х45х15
Вес, кг.
22.5
Описание товара Кресло Бюрократ JONS-LOW-V/CASHGREY на полозьях серый
Плоский хромированный каркас. Подлокотники с мягкими кожаными накладками. Масса: 22,5 кг.
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Плоский хромированный каркас. Подлокотники с мягкими кожаными накладками. Масса: 22,5 кг.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
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