Кресло руководителя Бюрократ T-9927WALNUT-LOW черный кожа низк.спин. крестовина металл/дерево
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Кресла руководителя
Спинка
примыкает к сиденью
Ограничение по весу
200
Материал крестовины
дерево/металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
натуральная кожа
Тип установки
на колесиках
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 170 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 522347
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кресла руководителя
Спинка
примыкает к сиденью
Ограничение по весу
200
Материал крестовины
дерево/металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
с фиксацией в нескольких положениях
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
натуральная кожа
Тип установки
на колесиках
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х50х20
Вес, кг.
23.2
Описание товара Кресло руководителя Бюрократ T-9927WALNUT-LOW черный кожа низк.спин. крестовина металл/дерево
Механизм со смещенной осью качания с возможностью фиксации в нескольких положениях. Регулировка высоты (газлифт). Подлокотники деревянные цвета «темный орех» с мягкими накладками из натуральной кожи (лицевые части). Крестовина металлическая с деревянными накладками. Колеса для паркета/ламината. Газпатрон — 4 класс. Ограничение по весу: 200 кг. Соответствует стандарту Bifma. Упаковка: масса 23,2 кг, объем 0,223 м3, габариты 875 х 380 х 670 мм.
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Бренд
Тип товара
Кресла руководителя
Спинка
примыкает к сиденью
Ограничение по весу
200
Материал крестовины
дерево/металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
с фиксацией в нескольких положениях
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
натуральная кожа
Тип установки
на колесиках
Цвет
черный
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Страна производитель
Китай
Механизм со смещенной осью качания с возможностью фиксации в нескольких положениях. Регулировка высоты (газлифт). Подлокотники деревянные цвета «темный орех» с мягкими накладками из натуральной кожи (лицевые части). Крестовина металлическая с деревянными накладками. Колеса для паркета/ламината. Газпатрон — 4 класс. Ограничение по весу: 200 кг. Соответствует стандарту Bifma. Упаковка: масса 23,2 кг, объем 0,223 м3, габариты 875 х 380 х 670 мм.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, из экокожи, тканевые, сетчатые, без подлокотников, до 120 кг, до 150 кг
Теги товара: на колесиках, кожаные, кожаные для руководителей
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, из экокожи, тканевые, сетчатые, без подлокотников, до 120 кг, до 150 кг
Теги товара: на колесиках, кожаные, кожаные для руководителей
Кресло руководителя Бюрократ T-9927WALNUT-LOW черный кожа низк.спин. крестовина металл/дерево - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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