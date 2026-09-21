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Кресло для дома Бюрократ _Baron с пуфом бежевый металл черный крестов. (_BARON/BEIGE) купить с доставкой в Москве
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Кресло для дома Бюрократ _Baron с пуфом бежевый металл черный крестов. (_BARON/BEIGE)

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Кресло для дома Бюрократ _Baron с пуфом бежевый металл черный крестов. (_BARON/BEIGE) - фото 1
Кресло для дома Бюрократ _Baron с пуфом бежевый металл черный крестов. (_BARON/BEIGE) - фото 2
Кресло для дома Бюрократ _Baron с пуфом бежевый металл черный крестов. (_BARON/BEIGE) - фото 3
Кресло для дома Бюрократ _Baron с пуфом бежевый металл черный крестов. (_BARON/BEIGE) - фото 4
Кресло для дома Бюрократ _Baron с пуфом бежевый металл черный крестов. (_BARON/BEIGE) - фото 5
Кресло для дома Бюрократ _Baron с пуфом бежевый металл черный крестов. (_BARON/BEIGE) - фото 6
Кресло для дома Бюрократ _Baron с пуфом бежевый металл черный крестов. (_BARON/BEIGE) - фото 7
Кресло для дома Бюрократ _Baron с пуфом бежевый металл черный крестов. (_BARON/BEIGE) - фото 8
Кресло для дома Бюрократ _Baron с пуфом бежевый металл черный крестов. (_BARON/BEIGE) - фото 9
Кресло для дома Бюрократ _Baron с пуфом бежевый металл черный крестов. (_BARON/BEIGE) - фото 10
Кресло для дома Бюрократ _Baron с пуфом бежевый металл черный крестов. (_BARON/BEIGE) - фото 11
Кресло для дома Бюрократ _Baron с пуфом бежевый металл черный крестов. (_BARON/BEIGE) - фото 12
Кресло для дома Бюрократ _Baron с пуфом бежевый металл черный крестов. (_BARON/BEIGE) - фото 13
Кресло для дома Бюрократ _Baron с пуфом бежевый металл черный крестов. (_BARON/BEIGE) - фото 14
Кресло для дома Бюрократ _Baron с пуфом бежевый металл черный крестов. (_BARON/BEIGE) - фото 15
Кресло для дома Бюрократ _Baron с пуфом бежевый металл черный крестов. (_BARON/BEIGE) - фото 16
Кресло для дома Бюрократ _Baron с пуфом бежевый металл черный крестов. (_BARON/BEIGE) - фото 17
Кресло для дома Бюрократ _Baron с пуфом бежевый металл черный крестов. (_BARON/BEIGE) - фото 18
Кресло для дома Бюрократ _Baron с пуфом бежевый металл черный крестов. (_BARON/BEIGE) - фото 19
Кресло для дома Бюрократ _Baron с пуфом бежевый металл черный крестов. (_BARON/BEIGE) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные кресла
  • Кресло для дома Бюрократ _Baron с пуфом бежевый металл черный крестов. (_BARON/BEIGE) - фото 1
  • Кресло для дома Бюрократ _Baron с пуфом бежевый металл черный крестов. (_BARON/BEIGE) - фото 2
  • Кресло для дома Бюрократ _Baron с пуфом бежевый металл черный крестов. (_BARON/BEIGE) - фото 3
  • Кресло для дома Бюрократ _Baron с пуфом бежевый металл черный крестов. (_BARON/BEIGE) - фото 4
  • Кресло для дома Бюрократ _Baron с пуфом бежевый металл черный крестов. (_BARON/BEIGE) - фото 5
  • Кресло для дома Бюрократ _Baron с пуфом бежевый металл черный крестов. (_BARON/BEIGE) - фото 6
  • Кресло для дома Бюрократ _Baron с пуфом бежевый металл черный крестов. (_BARON/BEIGE) - фото 7
  • Кресло для дома Бюрократ _Baron с пуфом бежевый металл черный крестов. (_BARON/BEIGE) - фото 8
  • Кресло для дома Бюрократ _Baron с пуфом бежевый металл черный крестов. (_BARON/BEIGE) - фото 9
  • Кресло для дома Бюрократ _Baron с пуфом бежевый металл черный крестов. (_BARON/BEIGE) - фото 10
  • Кресло для дома Бюрократ _Baron с пуфом бежевый металл черный крестов. (_BARON/BEIGE) - фото 11
  • Кресло для дома Бюрократ _Baron с пуфом бежевый металл черный крестов. (_BARON/BEIGE) - фото 12
  • Кресло для дома Бюрократ _Baron с пуфом бежевый металл черный крестов. (_BARON/BEIGE) - фото 13
  • Кресло для дома Бюрократ _Baron с пуфом бежевый металл черный крестов. (_BARON/BEIGE) - фото 14
  • Кресло для дома Бюрократ _Baron с пуфом бежевый металл черный крестов. (_BARON/BEIGE) - фото 15
  • Кресло для дома Бюрократ _Baron с пуфом бежевый металл черный крестов. (_BARON/BEIGE) - фото 16
  • Кресло для дома Бюрократ _Baron с пуфом бежевый металл черный крестов. (_BARON/BEIGE) - фото 17
  • Кресло для дома Бюрократ _Baron с пуфом бежевый металл черный крестов. (_BARON/BEIGE) - фото 18
  • Кресло для дома Бюрократ _Baron с пуфом бежевый металл черный крестов. (_BARON/BEIGE) - фото 19
  • Кресло для дома Бюрократ _Baron с пуфом бежевый металл черный крестов. (_BARON/BEIGE) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703261
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Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Компьютерные кресла
Размеры в упаковке, см
77х76х47
Вес, кг.
23

Описание товара Кресло для дома Бюрократ _Baron с пуфом бежевый металл черный крестов. (_BARON/BEIGE)

Спинка откидывается, а сиденье выезжает вперед. Возможность фиксации в любом положении с помощью барашка. Металлическая крестовина на заглушках

Отзывы о товаре Кресло для дома Бюрократ _Baron с пуфом бежевый металл черный крестов. (_BARON/BEIGE)




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Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Компьютерные кресла
Описание
Спинка откидывается, а сиденье выезжает вперед. Возможность фиксации в любом положении с помощью барашка. Металлическая крестовина на заглушках
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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