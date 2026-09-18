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Кресло Бюрократ CH-695N/SL/OR/BLACK спинка сетка оранжевый TW-38-3 сиденье черный TW-11 крестовина хром купить с доставкой в Москве
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Кресло Бюрократ CH-695N/SL/OR/BLACK спинка сетка оранжевый TW-38-3 сиденье черный TW-11 крестовина хром

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Кресло Бюрократ CH-695N/SL/OR/BLACK спинка сетка оранжевый TW-38-3 сиденье черный TW-11 крестовина хром - фото 1
Кресло Бюрократ CH-695N/SL/OR/BLACK спинка сетка оранжевый TW-38-3 сиденье черный TW-11 крестовина хром - фото 2
Кресло Бюрократ CH-695N/SL/OR/BLACK спинка сетка оранжевый TW-38-3 сиденье черный TW-11 крестовина хром - фото 3
Кресло Бюрократ CH-695N/SL/OR/BLACK спинка сетка оранжевый TW-38-3 сиденье черный TW-11 крестовина хром - фото 4
Кресло Бюрократ CH-695N/SL/OR/BLACK спинка сетка оранжевый TW-38-3 сиденье черный TW-11 крестовина хром - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные кресла
  • Кресло Бюрократ CH-695N/SL/OR/BLACK спинка сетка оранжевый TW-38-3 сиденье черный TW-11 крестовина хром - фото 1
  • Кресло Бюрократ CH-695N/SL/OR/BLACK спинка сетка оранжевый TW-38-3 сиденье черный TW-11 крестовина хром - фото 2
  • Кресло Бюрократ CH-695N/SL/OR/BLACK спинка сетка оранжевый TW-38-3 сиденье черный TW-11 крестовина хром - фото 3
  • Кресло Бюрократ CH-695N/SL/OR/BLACK спинка сетка оранжевый TW-38-3 сиденье черный TW-11 крестовина хром - фото 4
  • Кресло Бюрократ CH-695N/SL/OR/BLACK спинка сетка оранжевый TW-38-3 сиденье черный TW-11 крестовина хром - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
548 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 311726
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Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Офисные кресла
Размеры в упаковке, см
55х45х15
Вес, кг.
10.15

Описание товара Кресло Бюрократ CH-695N/SL/OR/BLACK спинка сетка оранжевый TW-38-3 сиденье черный TW-11 крестовина хром

Механизм качания с регулировкой под вес и возможностью фиксации в вертикальном положении. Соответствует стандарту Bifma. Масса: 10,85 кг. Габариты: 59х28х58,5 см. Высота кресла: от 90 до 99,5 см. Высота сиденья: от 45,5 до 55 см.

Отзывы о товаре Кресло Бюрократ CH-695N/SL/OR/BLACK спинка сетка оранжевый TW-38-3 сиденье черный TW-11 крестовина хром




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Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Офисные кресла
Описание
Механизм качания с регулировкой под вес и возможностью фиксации в вертикальном положении. Соответствует стандарту Bifma. Масса: 10,85 кг. Габариты: 59х28х58,5 см. Высота кресла: от 90 до 99,5 см. Высота сиденья: от 45,5 до 55 см.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло Бюрократ CH-695N/SL/OR/BLACK спинка сетка оранжевый TW-38-3 сиденье черный TW-11 крестовина хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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