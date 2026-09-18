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Кресло Бюрократ CH-695NLT/BLACK спинка сетка черный TW-01 сиденье черный TW-11 купить с доставкой в Москве
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Кресло Бюрократ CH-695NLT/BLACK спинка сетка черный TW-01 сиденье черный TW-11

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Кресло Бюрократ CH-695NLT/BLACK спинка сетка черный TW-01 сиденье черный TW-11 - фото 1
Кресло Бюрократ CH-695NLT/BLACK спинка сетка черный TW-01 сиденье черный TW-11 - фото 2
Кресло Бюрократ CH-695NLT/BLACK спинка сетка черный TW-01 сиденье черный TW-11 - фото 3
Кресло Бюрократ CH-695NLT/BLACK спинка сетка черный TW-01 сиденье черный TW-11 - фото 4
Кресло Бюрократ CH-695NLT/BLACK спинка сетка черный TW-01 сиденье черный TW-11 - фото 5
Кресло Бюрократ CH-695NLT/BLACK спинка сетка черный TW-01 сиденье черный TW-11 - фото 6
Кресло Бюрократ CH-695NLT/BLACK спинка сетка черный TW-01 сиденье черный TW-11 - фото 7
Кресло Бюрократ CH-695NLT/BLACK спинка сетка черный TW-01 сиденье черный TW-11 - фото 8
Кресло Бюрократ CH-695NLT/BLACK спинка сетка черный TW-01 сиденье черный TW-11 - фото 9
Кресло Бюрократ CH-695NLT/BLACK спинка сетка черный TW-01 сиденье черный TW-11 - фото 10
Кресло Бюрократ CH-695NLT/BLACK спинка сетка черный TW-01 сиденье черный TW-11 - фото 11
Кресло Бюрократ CH-695NLT/BLACK спинка сетка черный TW-01 сиденье черный TW-11 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кресло
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120 кг
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
нет
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
ткань, сетка
Колеса
да
  • Кресло Бюрократ CH-695NLT/BLACK спинка сетка черный TW-01 сиденье черный TW-11 - фото 1
  • Кресло Бюрократ CH-695NLT/BLACK спинка сетка черный TW-01 сиденье черный TW-11 - фото 2
  • Кресло Бюрократ CH-695NLT/BLACK спинка сетка черный TW-01 сиденье черный TW-11 - фото 3
  • Кресло Бюрократ CH-695NLT/BLACK спинка сетка черный TW-01 сиденье черный TW-11 - фото 4
  • Кресло Бюрократ CH-695NLT/BLACK спинка сетка черный TW-01 сиденье черный TW-11 - фото 5
  • Кресло Бюрократ CH-695NLT/BLACK спинка сетка черный TW-01 сиденье черный TW-11 - фото 6
  • Кресло Бюрократ CH-695NLT/BLACK спинка сетка черный TW-01 сиденье черный TW-11 - фото 7
  • Кресло Бюрократ CH-695NLT/BLACK спинка сетка черный TW-01 сиденье черный TW-11 - фото 8
  • Кресло Бюрократ CH-695NLT/BLACK спинка сетка черный TW-01 сиденье черный TW-11 - фото 9
  • Кресло Бюрократ CH-695NLT/BLACK спинка сетка черный TW-01 сиденье черный TW-11 - фото 10
  • Кресло Бюрократ CH-695NLT/BLACK спинка сетка черный TW-01 сиденье черный TW-11 - фото 11
  • Кресло Бюрократ CH-695NLT/BLACK спинка сетка черный TW-01 сиденье черный TW-11 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 990 руб. 
Начислим 48 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 311788
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Кресло Бюрократ CH-695NLT/BLACK спинка сетка черный TW-01 сиденье черный TW-11
2 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Кресло
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120 кг
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
нет
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
ткань, сетка
Колеса
да
Цвет
черный
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
55х45х15
Вес, кг.
9

Описание товара Кресло Бюрократ CH-695NLT/BLACK спинка сетка черный TW-01 сиденье черный TW-11

Находитесь в поисках аксессуара, который обеспечит комфортное пребывание на рабочем месте? Обратите внимание на кресло офисное Бюрократ CH-695NLT/BLACK лаконичного черного оттенка. Его основание предусмотрительно дополнено прорезиненными роликами, обеспечивающими легкое и беспрепятственное скольжение по напольному покрытию. В качестве материала для спинки использовалась сетка, прекрасно пропускающая воздух. Текстильное сидение с упругим наполнителем не просядет с течением времени и не утратит первоначальные эксплуатационные характеристики. Подобрать максимально удобное положение вам позволят предусмотренные по бокам подлокотники. А специальный рычажок придется как нельзя кстати для мгновенного выбора наиболее подходящей высоты кресла.

Отзывы о товаре Кресло Бюрократ CH-695NLT/BLACK спинка сетка черный TW-01 сиденье черный TW-11




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Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Кресло
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120 кг
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
нет
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
ткань, сетка
Колеса
да
Цвет
черный
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Страна производитель
Россия
Описание
Находитесь в поисках аксессуара, который обеспечит комфортное пребывание на рабочем месте? Обратите внимание на кресло офисное Бюрократ CH-695NLT/BLACK лаконичного черного оттенка. Его основание предусмотрительно дополнено прорезиненными роликами, обеспечивающими легкое и беспрепятственное скольжение по напольному покрытию. В качестве материала для спинки использовалась сетка, прекрасно пропускающая воздух. Текстильное сидение с упругим наполнителем не просядет с течением времени и не утратит первоначальные эксплуатационные характеристики. Подобрать максимально удобное положение вам позволят предусмотренные по бокам подлокотники. А специальный рычажок придется как нельзя кстати для мгновенного выбора наиболее подходящей высоты кресла.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло Бюрократ CH-695NLT/BLACK спинка сетка черный TW-01 сиденье черный TW-11 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2990 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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