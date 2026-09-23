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Кресло компьютерное Бюрократ VIKING 7 KNIGHT B FABRIC черный купить с доставкой в Москве
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Кресло компьютерное Бюрократ VIKING 7 KNIGHT B FABRIC черный

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Кресло компьютерное Бюрократ VIKING 7 KNIGHT B FABRIC черный - фото 1
Кресло компьютерное Бюрократ VIKING 7 KNIGHT B FABRIC черный - фото 2
Кресло компьютерное Бюрократ VIKING 7 KNIGHT B FABRIC черный - фото 3
Кресло компьютерное Бюрократ VIKING 7 KNIGHT B FABRIC черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерное кресло
Спинка
отдельная от сиденья
Угол наклона спинки
180 °
Подушка для поясницы
Да
Ограничение по весу
150 кг
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
  • Кресло компьютерное Бюрократ VIKING 7 KNIGHT B FABRIC черный - фото 1
  • Кресло компьютерное Бюрократ VIKING 7 KNIGHT B FABRIC черный - фото 2
  • Кресло компьютерное Бюрократ VIKING 7 KNIGHT B FABRIC черный - фото 3
  • Кресло компьютерное Бюрократ VIKING 7 KNIGHT B FABRIC черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 620 руб. 
Начислим 218 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 497727
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кресло компьютерное Бюрократ VIKING 7 KNIGHT B FABRIC черный
13 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Компьютерное кресло
Спинка
отдельная от сиденья
Угол наклона спинки
180 °
Подушка для поясницы
Да
Ограничение по весу
150 кг
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
топ-ган
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
искусственная кожа
Колеса
да
Цвет
серый, черный
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
60х40х20
Вес, кг.
23.05

Описание товара Кресло компьютерное Бюрократ VIKING 7 KNIGHT B FABRIC черный

Бюрократ VIKING 7 KNIGHT B FABRIC (черный) — это эргономичное геймерское кресло повышенной прочности, разработанное под суббрендом Zombie компании Бюрократ. Модель создана для профессиональных игроков и пользователей, проводящих долгие часы за компьютером, и выдерживает нагрузку до 150 кг.

Отзывы о товаре Кресло компьютерное Бюрократ VIKING 7 KNIGHT B FABRIC черный




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Компьютерное кресло
Спинка
отдельная от сиденья
Угол наклона спинки
180 °
Подушка для поясницы
Да
Ограничение по весу
150 кг
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
топ-ган
Регулировка высоты (газлифт)
да
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Материал обивки
искусственная кожа
Колеса
да
Цвет
серый, черный
Страна производитель
Россия
Описание
Бюрократ VIKING 7 KNIGHT B FABRIC (черный) — это эргономичное геймерское кресло повышенной прочности, разработанное под суббрендом Zombie компании Бюрократ. Модель создана для профессиональных игроков и пользователей, проводящих долгие часы за компьютером, и выдерживает нагрузку до 150 кг.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло компьютерное Бюрократ VIKING 7 KNIGHT B FABRIC черный - стоимость товара 13620 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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