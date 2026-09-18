Кресло руководителя Бюрократ KB-9N/DG/TW-12 серый сетка
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Характеристики
Тип товара
Кресла руководителя
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
текстиль/экокожа
Тип установки
на колесиках
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 760 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 216644
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кресла руководителя
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
топ-ган
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
текстиль/экокожа
Тип установки
на колесиках
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х15
Вес, кг.
15.4
Описание товара Кресло руководителя Бюрократ KB-9N/DG/TW-12 серый сетка
Представительное и комфортабельное офисное кресло руководителя Бюрократ KB-9N – это прекрасный выбор для тех, кто предпочитает строгую классику и удобство. Каркас и крестовина выполнены из хромированного металла, обивка – из сетчатой черной ткани. Высокая спинка, мягкий, удобный подголовник, подлокотники, регулируемый угол наклона спинки. Бюрократ KB-9N – поможет вам выбрать оптимальное положение при трудовом процессе, а благодаря механизму качания, вы сможете его еще и зафиксировать.
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Бренд
Тип товара
Кресла руководителя
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
топ-ган
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
текстиль/экокожа
Тип установки
на колесиках
Страна производитель
Китай
Представительное и комфортабельное офисное кресло руководителя Бюрократ KB-9N – это прекрасный выбор для тех, кто предпочитает строгую классику и удобство. Каркас и крестовина выполнены из хромированного металла, обивка – из сетчатой черной ткани. Высокая спинка, мягкий, удобный подголовник, подлокотники, регулируемый угол наклона спинки. Бюрократ KB-9N – поможет вам выбрать оптимальное положение при трудовом процессе, а благодаря механизму качания, вы сможете его еще и зафиксировать.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, сетчатые, без подлокотников, до 120 кг, до 150 кг, серые, бежевые
Теги товара: на колесиках, кожаные, из экокожи, тканевые, кожаные для руководителей
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, сетчатые, без подлокотников, до 120 кг, до 150 кг, серые, бежевые
Теги товара: на колесиках, кожаные, из экокожи, тканевые, кожаные для руководителей
Кресло руководителя Бюрократ KB-9N/DG/TW-12 серый сетка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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