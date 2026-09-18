Компьютерное кресло Brabix Eldorado EX-504 коричневый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Компьютерное кресло Brabix Eldorado EX-504 коричневый
Классическое кресло с плотной набивкой обеспечивает непревзойдённый комфорт в процессе эксплуатации. Обивка выполнена из высококачественного, современного материала на хлопковой основе – экокожи. Она устойчива к истиранию, не требует особых мер по уходу и долго сохраняет презентабельный внешний вид. Надежный механизм качания "Top Gun" обеспечивает хорошую поддержку спины и поясницы за счет возможности свободного качания с фиксацией в одном рабочем положении и регулировку угла наклона под вес сидящего Максимальная нагрузка на кресло 120 кг.
Доступное, качественное кресло среднего ценового сегмента.
Кресла марки Brabix отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
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Классическое кресло с плотной набивкой обеспечивает непревзойдённый комфорт в процессе эксплуатации. Обивка выполнена из высококачественного, современного материала на хлопковой основе – экокожи. Она устойчива к истиранию, не требует особых мер по уходу и долго сохраняет презентабельный внешний вид. Надежный механизм качания "Top Gun" обеспечивает хорошую поддержку спины и поясницы за счет возможности свободного качания с фиксацией в одном рабочем положении и регулировку угла наклона под вес сидящего Максимальная нагрузка на кресло 120 кг.
Доступное, качественное кресло среднего ценового сегмента.
Кресла марки Brabix отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
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