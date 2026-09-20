Top.Mail.Ru
Кресло компьютерное BRABIX Stream MG-314 серо-голубое (532079) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кресло компьютерное BRABIX Stream MG-314 серо-голубое (532079)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кресло компьютерное BRABIX Stream MG-314 серо-голубое (532079) - фото 1
Кресло компьютерное BRABIX Stream MG-314 серо-голубое (532079) - фото 2
Кресло компьютерное BRABIX Stream MG-314 серо-голубое (532079) - фото 3
Кресло компьютерное BRABIX Stream MG-314 серо-голубое (532079) - фото 4
Кресло компьютерное BRABIX Stream MG-314 серо-голубое (532079) - фото 5
Кресло компьютерное BRABIX Stream MG-314 серо-голубое (532079) - фото 6
Кресло компьютерное BRABIX Stream MG-314 серо-голубое (532079) - фото 7
Кресло компьютерное BRABIX Stream MG-314 серо-голубое (532079) - фото 8
Кресло компьютерное BRABIX Stream MG-314 серо-голубое (532079) - фото 9
Кресло компьютерное BRABIX Stream MG-314 серо-голубое (532079) - фото 10
Кресло компьютерное BRABIX Stream MG-314 серо-голубое (532079) - фото 11
Кресло компьютерное BRABIX Stream MG-314 серо-голубое (532079) - фото 12
Кресло компьютерное BRABIX Stream MG-314 серо-голубое (532079) - фото 13
Кресло компьютерное BRABIX Stream MG-314 серо-голубое (532079) - фото 14
Кресло компьютерное BRABIX Stream MG-314 серо-голубое (532079) - фото 15
Кресло компьютерное BRABIX Stream MG-314 серо-голубое (532079) - фото 16
Кресло компьютерное BRABIX Stream MG-314 серо-голубое (532079) - фото 17
Кресло компьютерное BRABIX Stream MG-314 серо-голубое (532079) - фото 18
Кресло компьютерное BRABIX Stream MG-314 серо-голубое (532079) - фото 19
Кресло компьютерное BRABIX Stream MG-314 серо-голубое (532079) - фото 20
Кресло компьютерное BRABIX Stream MG-314 серо-голубое (532079) - фото 21
Кресло компьютерное BRABIX Stream MG-314 серо-голубое (532079) - фото 22
Кресло компьютерное BRABIX Stream MG-314 серо-голубое (532079) - фото 23
Кресло компьютерное BRABIX Stream MG-314 серо-голубое (532079) - фото 24
Кресло компьютерное BRABIX Stream MG-314 серо-голубое (532079) - фото 25
Кресло компьютерное BRABIX Stream MG-314 серо-голубое (532079) - фото 26
Кресло компьютерное BRABIX Stream MG-314 серо-голубое (532079) - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
примыкает к сиденью
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
120 кг
Материал крестовины
металл
Механизм качания
нет
Подлокотники
нет
Материал обивки
экокожа
Колеса
да
  • Кресло компьютерное BRABIX Stream MG-314 серо-голубое (532079) - фото 1
  • Кресло компьютерное BRABIX Stream MG-314 серо-голубое (532079) - фото 2
  • Кресло компьютерное BRABIX Stream MG-314 серо-голубое (532079) - фото 3
  • Кресло компьютерное BRABIX Stream MG-314 серо-голубое (532079) - фото 4
  • Кресло компьютерное BRABIX Stream MG-314 серо-голубое (532079) - фото 5
  • Кресло компьютерное BRABIX Stream MG-314 серо-голубое (532079) - фото 6
  • Кресло компьютерное BRABIX Stream MG-314 серо-голубое (532079) - фото 7
  • Кресло компьютерное BRABIX Stream MG-314 серо-голубое (532079) - фото 8
  • Кресло компьютерное BRABIX Stream MG-314 серо-голубое (532079) - фото 9
  • Кресло компьютерное BRABIX Stream MG-314 серо-голубое (532079) - фото 10
  • Кресло компьютерное BRABIX Stream MG-314 серо-голубое (532079) - фото 11
  • Кресло компьютерное BRABIX Stream MG-314 серо-голубое (532079) - фото 12
  • Кресло компьютерное BRABIX Stream MG-314 серо-голубое (532079) - фото 13
  • Кресло компьютерное BRABIX Stream MG-314 серо-голубое (532079) - фото 14
  • Кресло компьютерное BRABIX Stream MG-314 серо-голубое (532079) - фото 15
  • Кресло компьютерное BRABIX Stream MG-314 серо-голубое (532079) - фото 16
  • Кресло компьютерное BRABIX Stream MG-314 серо-голубое (532079) - фото 17
  • Кресло компьютерное BRABIX Stream MG-314 серо-голубое (532079) - фото 18
  • Кресло компьютерное BRABIX Stream MG-314 серо-голубое (532079) - фото 19
  • Кресло компьютерное BRABIX Stream MG-314 серо-голубое (532079) - фото 20
  • Кресло компьютерное BRABIX Stream MG-314 серо-голубое (532079) - фото 21
  • Кресло компьютерное BRABIX Stream MG-314 серо-голубое (532079) - фото 22
  • Кресло компьютерное BRABIX Stream MG-314 серо-голубое (532079) - фото 23
  • Кресло компьютерное BRABIX Stream MG-314 серо-голубое (532079) - фото 24
  • Кресло компьютерное BRABIX Stream MG-314 серо-голубое (532079) - фото 25
  • Кресло компьютерное BRABIX Stream MG-314 серо-голубое (532079) - фото 26
  • Кресло компьютерное BRABIX Stream MG-314 серо-голубое (532079) - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 557410
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BRABIX
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
примыкает к сиденью
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
120 кг
Материал крестовины
металл
Механизм качания
нет
Подлокотники
нет
Материал обивки
экокожа
Колеса
да
Цвет
голубой, серый
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
57х47х22
Вес, кг.
9.41

Описание товара Кресло компьютерное BRABIX Stream MG-314 серо-голубое (532079)

Кресло BRABIX Stream придаст строгость и элегантность рабочему месту. Модель идеально подходит для домашнего офиса, а также впишется в интерьер любых предприятий сферы обслуживания: салонов, агентств, студий и т.п. Каркас сиденья и спинки выполнен из фанеры. Материал обивки высококачественный кожзам - практичный и неприхотливый в уходе материал. Чехол со стежкой формирует презентабельный внешний вид и эргономику. Поролон в сиденье и спинке - средней жесткости, набивка - плотная. Пятилучие металлическое разборное, за счет чего достигается компактность упаковки. При этом показатели по максимальной статической нагрузке на уровне больших кресел руководителей - 120 кг. Модель оснащена механизмом с регулировкой высоты посадки. Кресла марки BRABIX отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.

Отзывы о товаре Кресло компьютерное BRABIX Stream MG-314 серо-голубое (532079)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
BRABIX
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
примыкает к сиденью
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
120 кг
Материал крестовины
металл
Механизм качания
нет
Подлокотники
нет
Материал обивки
экокожа
Колеса
да
Цвет
голубой, серый
Страна производитель
Россия
Описание
Кресло BRABIX Stream придаст строгость и элегантность рабочему месту. Модель идеально подходит для домашнего офиса, а также впишется в интерьер любых предприятий сферы обслуживания: салонов, агентств, студий и т.п. Каркас сиденья и спинки выполнен из фанеры. Материал обивки высококачественный кожзам - практичный и неприхотливый в уходе материал. Чехол со стежкой формирует презентабельный внешний вид и эргономику. Поролон в сиденье и спинке - средней жесткости, набивка - плотная. Пятилучие металлическое разборное, за счет чего достигается компактность упаковки. При этом показатели по максимальной статической нагрузке на уровне больших кресел руководителей - 120 кг. Модель оснащена механизмом с регулировкой высоты посадки. Кресла марки BRABIX отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло компьютерное BRABIX Stream MG-314 серо-голубое (532079) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...