Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Viking 6 Knight Fabric серый/черный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Кресла игровые
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
181
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
искусственная кожа/текстиль
Тип установки
на колесиках
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 820 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 557818
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кресла игровые
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
181
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
с фиксацией в вертикальном положении
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
искусственная кожа/текстиль
Тип установки
на колесиках
Цвет
серый/черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х50х20
Вес, кг.
16.85
Описание товара Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Viking 6 Knight Fabric серый/черный
Кресло имеет высокие эргономические показатели и широкий спектр регулировки. Выполнено из качественных долговечных материалов.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей, без подлокотников
Теги товара: на колесиках
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Бренд
Тип товара
Кресла игровые
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
181
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
с фиксацией в вертикальном положении
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
искусственная кожа/текстиль
Тип установки
на колесиках
Развернуть
Цвет
серый/черный
Страна производитель
Китай
Кресло имеет высокие эргономические показатели и широкий спектр регулировки. Выполнено из качественных долговечных материалов.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей, без подлокотников
Теги товара: на колесиках
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей, без подлокотников
Теги товара: на колесиках
Достоинства:
Комментарий:
Пишу по прошествии нескольких месяцев! Кресло отвратительное! Скрипит, как несмазанная телега! При чём скрипы даже в тех местах, где их быть не должно! Качества нет от слома совсем!
Достоинства:
Комментарий:
Покупаю не в первый раз. Очень удобное и надёжное! Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Кресло не удобное. Мой рост 178.5. Когда сидишь есть упор в поясницу но спиной упереться не получится. Еще сидушка странная, туловище не под 90 градусов находится к ногам, а под 80.
Достоинства:
Комментарий:
Ну, за свои деньги отлично, люблю такой материал из которого кресло сделано
Достоинства:
Комментарий:
Классное кресло,очень удобное и мягкое.Собирается легко(собирала сама без чьей-то помощи).Лифт работает хорошо и длинная \"педалька\" для него,что для меня лично удобно. Единственное что кошачья шёрстка очень липнет на него,но легко убирается либо роликом,либо просто влажной салфеткой. Советую
Достоинства:
Комментарий:
неплохой стул. но спинка низковат как для меня, мой рост 190, спинка кончается на уровне плечей. через месяц использования начал скрипеть при качании вперёд назад, вес у меня менее 90кг. так же из газлифта вышло масло
Достоинства:
Комментарий:
Не плохое кресло, но сборка, это ещё тот ребус. Было желание выбросить, т. к. невозможно было прикрутить ручки. После доработки, кое-как прикрутили. Само кресло удобное
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее кресло, брали как подарок, очень понравилось, собрали быстро. Удобное!
Достоинства:
Комментарий:
за 8500 нормальный стул. есть функция качения, но заваливаешься вперед слишком сильно, ногами надо отталкиваться.спинка не раскладывается назад, полежать не получится. из за конструкции .
Достоинства:
Комментарий:
Отличное кресло, очень удобное, мягкое, красивое, не маркое. Ткань велюр. Мягкие подлокотники можно открутить, чтобы почистить, основной чехол снять нельзя. Была трудность в сборке, но после 2 часов мучений вроде все сошлось. Хорошая крестовина, колесики. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Осень удобное кресло, отличная цена по акции, пришло в пункт выдачи Ситилинк через пару дней после заказа
Достоинства:
Комментарий:
Кресло отличное. Расцветка, качество на высоте. Сборка пойдет быстрей, если освободить отверстия от остатков ткани и поролона. Рекомендую.
Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Viking 6 Knight Fabric серый/черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Viking 6 Knight Fabric серый/черный
Достоинства:
Комментарий:
Пишу по прошествии нескольких месяцев! Кресло отвратительное! Скрипит, как несмазанная телега! При чём скрипы даже в тех местах, где их быть не должно! Качества нет от слома совсем!
Достоинства:
Комментарий:
Покупаю не в первый раз. Очень удобное и надёжное! Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Кресло не удобное. Мой рост 178.5. Когда сидишь есть упор в поясницу но спиной упереться не получится. Еще сидушка странная, туловище не под 90 градусов находится к ногам, а под 80.
Достоинства:
Комментарий:
Ну, за свои деньги отлично, люблю такой материал из которого кресло сделано
Достоинства:
Комментарий:
Классное кресло,очень удобное и мягкое.Собирается легко(собирала сама без чьей-то помощи).Лифт работает хорошо и длинная \"педалька\" для него,что для меня лично удобно. Единственное что кошачья шёрстка очень липнет на него,но легко убирается либо роликом,либо просто влажной салфеткой. Советую
Достоинства:
Комментарий:
неплохой стул. но спинка низковат как для меня, мой рост 190, спинка кончается на уровне плечей. через месяц использования начал скрипеть при качании вперёд назад, вес у меня менее 90кг. так же из газлифта вышло масло
Достоинства:
Комментарий:
Не плохое кресло, но сборка, это ещё тот ребус. Было желание выбросить, т. к. невозможно было прикрутить ручки. После доработки, кое-как прикрутили. Само кресло удобное
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее кресло, брали как подарок, очень понравилось, собрали быстро. Удобное!
Достоинства:
Комментарий:
за 8500 нормальный стул. есть функция качения, но заваливаешься вперед слишком сильно, ногами надо отталкиваться.спинка не раскладывается назад, полежать не получится. из за конструкции .
Достоинства:
Комментарий:
Отличное кресло, очень удобное, мягкое, красивое, не маркое. Ткань велюр. Мягкие подлокотники можно открутить, чтобы почистить, основной чехол снять нельзя. Была трудность в сборке, но после 2 часов мучений вроде все сошлось. Хорошая крестовина, колесики. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Осень удобное кресло, отличная цена по акции, пришло в пункт выдачи Ситилинк через пару дней после заказа
Достоинства:
Комментарий:
Кресло отличное. Расцветка, качество на высоте. Сборка пойдет быстрей, если освободить отверстия от остатков ткани и поролона. Рекомендую.