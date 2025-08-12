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Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Viking 6 Knight Fabric серый/черный купить с доставкой в Москве
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Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Viking 6 Knight Fabric серый/черный

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Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Viking 6 Knight Fabric серый/черный - фото 1
Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Viking 6 Knight Fabric серый/черный - фото 2
Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Viking 6 Knight Fabric серый/черный - фото 3
Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Viking 6 Knight Fabric серый/черный - фото 4
Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Viking 6 Knight Fabric серый/черный - фото 5
Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Viking 6 Knight Fabric серый/черный - фото 6
Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Viking 6 Knight Fabric серый/черный - фото 7
Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Viking 6 Knight Fabric серый/черный - фото 8
Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Viking 6 Knight Fabric серый/черный - фото 9
Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Viking 6 Knight Fabric серый/черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кресла игровые
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
181
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
искусственная кожа/текстиль
Тип установки
на колесиках
  • Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Viking 6 Knight Fabric серый/черный - фото 1
  • Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Viking 6 Knight Fabric серый/черный - фото 2
  • Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Viking 6 Knight Fabric серый/черный - фото 3
  • Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Viking 6 Knight Fabric серый/черный - фото 4
  • Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Viking 6 Knight Fabric серый/черный - фото 5
  • Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Viking 6 Knight Fabric серый/черный - фото 6
  • Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Viking 6 Knight Fabric серый/черный - фото 7
  • Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Viking 6 Knight Fabric серый/черный - фото 8
  • Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Viking 6 Knight Fabric серый/черный - фото 9
  • Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Viking 6 Knight Fabric серый/черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 557818
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Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Кресла игровые
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
181
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
с фиксацией в вертикальном положении
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
искусственная кожа/текстиль
Тип установки
на колесиках
Цвет
серый/черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х50х20
Вес, кг.
16.85

Описание товара Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Viking 6 Knight Fabric серый/черный

Кресло имеет высокие эргономические показатели и широкий спектр регулировки. Выполнено из качественных долговечных материалов.



Теги товара: на колесиках

Отзывы о товаре Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Viking 6 Knight Fabric серый/черный

Источник: Яндекс Маркет
12.08.2025
Дмитрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Пишу по прошествии нескольких месяцев! Кресло отвратительное! Скрипит, как несмазанная телега! При чём скрипы даже в тех местах, где их быть не должно! Качества нет от слома совсем!
Источник: Яндекс Маркет
28.07.2025
Павел Р.

Достоинства:


Комментарий:
Покупаю не в первый раз. Очень удобное и надёжное! Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
04.07.2025
Кирилл Р.

Достоинства:


Комментарий:
Кресло не удобное. Мой рост 178.5. Когда сидишь есть упор в поясницу но спиной упереться не получится. Еще сидушка странная, туловище не под 90 градусов находится к ногам, а под 80.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Иван Д.

Достоинства:


Комментарий:
Ну, за свои деньги отлично, люблю такой материал из которого кресло сделано
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Александра С.

Достоинства:


Комментарий:
Классное кресло,очень удобное и мягкое.Собирается легко(собирала сама без чьей-то помощи).Лифт работает хорошо и длинная \"педалька\" для него,что для меня лично удобно. Единственное что кошачья шёрстка очень липнет на него,но легко убирается либо роликом,либо просто влажной салфеткой. Советую
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Денис К.

Достоинства:


Комментарий:
неплохой стул. но спинка низковат как для меня, мой рост 190, спинка кончается на уровне плечей. через месяц использования начал скрипеть при качании вперёд назад, вес у меня менее 90кг. так же из газлифта вышло масло
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2025
Татьяне

Достоинства:


Комментарий:
Не плохое кресло, но сборка, это ещё тот ребус. Было желание выбросить, т. к. невозможно было прикрутить ручки. После доработки, кое-как прикрутили. Само кресло удобное
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Наталья Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее кресло, брали как подарок, очень понравилось, собрали быстро. Удобное!
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2025
Роман Г.

Достоинства:


Комментарий:
за 8500 нормальный стул. есть функция качения, но заваливаешься вперед слишком сильно, ногами надо отталкиваться.спинка не раскладывается назад, полежать не получится. из за конструкции .
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2025
Людмила П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное кресло, очень удобное, мягкое, красивое, не маркое. Ткань велюр. Мягкие подлокотники можно открутить, чтобы почистить, основной чехол снять нельзя. Была трудность в сборке, но после 2 часов мучений вроде все сошлось. Хорошая крестовина, колесики. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2025
Анна

Достоинства:


Комментарий:
Осень удобное кресло, отличная цена по акции, пришло в пункт выдачи Ситилинк через пару дней после заказа
Источник: Яндекс Маркет
04.12.2024
Роман Т.

Достоинства:


Комментарий:
Кресло отличное. Расцветка, качество на высоте. Сборка пойдет быстрей, если освободить отверстия от остатков ткани и поролона. Рекомендую.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Кресла игровые
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
181
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
с фиксацией в вертикальном положении
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
искусственная кожа/текстиль
Тип установки
на колесиках
Развернуть
Цвет
серый/черный
Страна производитель
Китай
Описание
Кресло имеет высокие эргономические показатели и широкий спектр регулировки. Выполнено из качественных долговечных материалов.


Теги товара: на колесиках
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
12.08.2025
Дмитрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Пишу по прошествии нескольких месяцев! Кресло отвратительное! Скрипит, как несмазанная телега! При чём скрипы даже в тех местах, где их быть не должно! Качества нет от слома совсем!
Источник: Яндекс Маркет
28.07.2025
Павел Р.

Достоинства:


Комментарий:
Покупаю не в первый раз. Очень удобное и надёжное! Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
04.07.2025
Кирилл Р.

Достоинства:


Комментарий:
Кресло не удобное. Мой рост 178.5. Когда сидишь есть упор в поясницу но спиной упереться не получится. Еще сидушка странная, туловище не под 90 градусов находится к ногам, а под 80.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Иван Д.

Достоинства:


Комментарий:
Ну, за свои деньги отлично, люблю такой материал из которого кресло сделано
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Александра С.

Достоинства:


Комментарий:
Классное кресло,очень удобное и мягкое.Собирается легко(собирала сама без чьей-то помощи).Лифт работает хорошо и длинная \"педалька\" для него,что для меня лично удобно. Единственное что кошачья шёрстка очень липнет на него,но легко убирается либо роликом,либо просто влажной салфеткой. Советую
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Денис К.

Достоинства:


Комментарий:
неплохой стул. но спинка низковат как для меня, мой рост 190, спинка кончается на уровне плечей. через месяц использования начал скрипеть при качании вперёд назад, вес у меня менее 90кг. так же из газлифта вышло масло
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2025
Татьяне

Достоинства:


Комментарий:
Не плохое кресло, но сборка, это ещё тот ребус. Было желание выбросить, т. к. невозможно было прикрутить ручки. После доработки, кое-как прикрутили. Само кресло удобное
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Наталья Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее кресло, брали как подарок, очень понравилось, собрали быстро. Удобное!
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2025
Роман Г.

Достоинства:


Комментарий:
за 8500 нормальный стул. есть функция качения, но заваливаешься вперед слишком сильно, ногами надо отталкиваться.спинка не раскладывается назад, полежать не получится. из за конструкции .
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2025
Людмила П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное кресло, очень удобное, мягкое, красивое, не маркое. Ткань велюр. Мягкие подлокотники можно открутить, чтобы почистить, основной чехол снять нельзя. Была трудность в сборке, но после 2 часов мучений вроде все сошлось. Хорошая крестовина, колесики. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2025
Анна

Достоинства:


Комментарий:
Осень удобное кресло, отличная цена по акции, пришло в пункт выдачи Ситилинк через пару дней после заказа
Источник: Яндекс Маркет
04.12.2024
Роман Т.

Достоинства:


Комментарий:
Кресло отличное. Расцветка, качество на высоте. Сборка пойдет быстрей, если освободить отверстия от остатков ткани и поролона. Рекомендую.


Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Viking 6 Knight Fabric серый/черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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