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Кресло детское Бюрократ CH-W213/TW-18 салатовый TW-18 (пластик белый) купить с доставкой в Москве
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Кресло детское Бюрократ CH-W213/TW-18 салатовый TW-18 (пластик белый)

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Кресло детское Бюрократ CH-W213/TW-18 салатовый TW-18 (пластик белый) - фото 1
Кресло детское Бюрократ CH-W213/TW-18 салатовый TW-18 (пластик белый) - фото 2
Кресло детское Бюрократ CH-W213/TW-18 салатовый TW-18 (пластик белый) - фото 3
Кресло детское Бюрократ CH-W213/TW-18 салатовый TW-18 (пластик белый) - фото 4
Кресло детское Бюрократ CH-W213/TW-18 салатовый TW-18 (пластик белый) - фото 5
Кресло детское Бюрократ CH-W213/TW-18 салатовый TW-18 (пластик белый) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кресла детские
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
пластиковая
Механизм качания
да
Подлокотники
нет
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
ткань
Тип установки
на колесиках
  • Кресло детское Бюрократ CH-W213/TW-18 салатовый TW-18 (пластик белый) - фото 1
  • Кресло детское Бюрократ CH-W213/TW-18 салатовый TW-18 (пластик белый) - фото 2
  • Кресло детское Бюрократ CH-W213/TW-18 салатовый TW-18 (пластик белый) - фото 3
  • Кресло детское Бюрократ CH-W213/TW-18 салатовый TW-18 (пластик белый) - фото 4
  • Кресло детское Бюрократ CH-W213/TW-18 салатовый TW-18 (пластик белый) - фото 5
  • Кресло детское Бюрократ CH-W213/TW-18 салатовый TW-18 (пластик белый) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 311730
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Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Кресла детские
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
пластиковая
Механизм качания
да
Подлокотники
нет
Тип механизма качания
пружинно-винтовой
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
ткань
Тип установки
на колесиках
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х45х15
Вес, кг.
9.3

Описание товара Кресло детское Бюрократ CH-W213/TW-18 салатовый TW-18 (пластик белый)

Соответствует стандарту Bifma. Масса: 9,25 кг. Габариты: 59х31,5х58,5 см.

Отзывы о товаре Кресло детское Бюрократ CH-W213/TW-18 салатовый TW-18 (пластик белый)




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Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Кресла детские
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
пластиковая
Механизм качания
да
Подлокотники
нет
Тип механизма качания
пружинно-винтовой
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
ткань
Тип установки
на колесиках
Страна производитель
Китай
Описание
Соответствует стандарту Bifma. Масса: 9,25 кг. Габариты: 59х31,5х58,5 см.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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