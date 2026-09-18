Кресло компактное Brabix Jet MG-315 зеленое
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Характеристики
Описание товара Кресло компактное Brabix Jet MG-315 зеленое
Спинка "Jet MG-315" выполнена из прочного сетчатого акрила. Материал обладает высокой воздухопроницаемостью, легко чистится, способен подстраиваться под физиологические изгибы спины, при этом сохраняет форму и не растягивается. Верхняя, наиболее подверженная износу часть спинки усилена вставкой из прочной мебельной ткани. Она же использована в обивке сиденья. Материал хорошо пропускает воздух, устойчив к износу, долго сохраняет цвет, неприхотлив в уходе. Также в области поясницы предусмотрена специальная вставка из эластичной ленты для дополнительной поддержки спины. Каркас спинки изготовлен из двух металлических труб вставленных друг в друга - это уникальное конструкторское решение позволяет добиться высоких показателей жесткости. В основании кресла прочное пластиковое пятилучие и надежный газпатрон. Конструкцией предусмотрена нагрузка до 100 кг.
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Спинка "Jet MG-315" выполнена из прочного сетчатого акрила. Материал обладает высокой воздухопроницаемостью, легко чистится, способен подстраиваться под физиологические изгибы спины, при этом сохраняет форму и не растягивается. Верхняя, наиболее подверженная износу часть спинки усилена вставкой из прочной мебельной ткани. Она же использована в обивке сиденья. Материал хорошо пропускает воздух, устойчив к износу, долго сохраняет цвет, неприхотлив в уходе. Также в области поясницы предусмотрена специальная вставка из эластичной ленты для дополнительной поддержки спины. Каркас спинки изготовлен из двух металлических труб вставленных друг в друга - это уникальное конструкторское решение позволяет добиться высоких показателей жесткости. В основании кресла прочное пластиковое пятилучие и надежный газпатрон. Конструкцией предусмотрена нагрузка до 100 кг.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
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