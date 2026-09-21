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Кресло Бюрократ CH-W695NLT розовый TW-06A TW-13A сетка/ткань крестов. пластик пластик белый купить с доставкой в Москве
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Кресло Бюрократ CH-W695NLT розовый TW-06A TW-13A сетка/ткань крестов. пластик пластик белый

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Кресло Бюрократ CH-W695NLT розовый TW-06A TW-13A сетка/ткань крестов. пластик пластик белый - фото 1
Кресло Бюрократ CH-W695NLT розовый TW-06A TW-13A сетка/ткань крестов. пластик пластик белый - фото 2
Кресло Бюрократ CH-W695NLT розовый TW-06A TW-13A сетка/ткань крестов. пластик пластик белый - фото 3
Кресло Бюрократ CH-W695NLT розовый TW-06A TW-13A сетка/ткань крестов. пластик пластик белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные кресла
  • Кресло Бюрократ CH-W695NLT розовый TW-06A TW-13A сетка/ткань крестов. пластик пластик белый - фото 1
  • Кресло Бюрократ CH-W695NLT розовый TW-06A TW-13A сетка/ткань крестов. пластик пластик белый - фото 2
  • Кресло Бюрократ CH-W695NLT розовый TW-06A TW-13A сетка/ткань крестов. пластик пластик белый - фото 3
  • Кресло Бюрократ CH-W695NLT розовый TW-06A TW-13A сетка/ткань крестов. пластик пластик белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695387
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Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Офисные кресла
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х58х29
Вес, кг.
9.1

Описание товара Кресло Бюрократ CH-W695NLT розовый TW-06A TW-13A сетка/ткань крестов. пластик пластик белый

Эргономичное офисное кресло бюрократ CH-W695N очень комфортно и практично в использовании. Оно станет вашим незаменимым помощником, как на работе, так и дома.

Отзывы о товаре Кресло Бюрократ CH-W695NLT розовый TW-06A TW-13A сетка/ткань крестов. пластик пластик белый




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Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Офисные кресла
Страна производитель
Китай
Описание
Эргономичное офисное кресло бюрократ CH-W695N очень комфортно и практично в использовании. Оно станет вашим незаменимым помощником, как на работе, так и дома.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло Бюрократ CH-W695NLT розовый TW-06A TW-13A сетка/ткань крестов. пластик пластик белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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