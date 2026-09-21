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Кресло Бюрократ CH-W695NLT темно-синий TW-05N TW-10N сетка/ткань крестов. пластик пластик белый купить с доставкой в Москве
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Кресло Бюрократ CH-W695NLT темно-синий TW-05N TW-10N сетка/ткань крестов. пластик пластик белый

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Кресло Бюрократ CH-W695NLT темно-синий TW-05N TW-10N сетка/ткань крестов. пластик пластик белый - фото 1
Кресло Бюрократ CH-W695NLT темно-синий TW-05N TW-10N сетка/ткань крестов. пластик пластик белый - фото 2
Кресло Бюрократ CH-W695NLT темно-синий TW-05N TW-10N сетка/ткань крестов. пластик пластик белый - фото 3
Кресло Бюрократ CH-W695NLT темно-синий TW-05N TW-10N сетка/ткань крестов. пластик пластик белый - фото 4
Кресло Бюрократ CH-W695NLT темно-синий TW-05N TW-10N сетка/ткань крестов. пластик пластик белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кресло
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120 кг
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
ткань, сетка
Колеса
да
  • Кресло Бюрократ CH-W695NLT темно-синий TW-05N TW-10N сетка/ткань крестов. пластик пластик белый - фото 1
  • Кресло Бюрократ CH-W695NLT темно-синий TW-05N TW-10N сетка/ткань крестов. пластик пластик белый - фото 2
  • Кресло Бюрократ CH-W695NLT темно-синий TW-05N TW-10N сетка/ткань крестов. пластик пластик белый - фото 3
  • Кресло Бюрократ CH-W695NLT темно-синий TW-05N TW-10N сетка/ткань крестов. пластик пластик белый - фото 4
  • Кресло Бюрократ CH-W695NLT темно-синий TW-05N TW-10N сетка/ткань крестов. пластик пластик белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб. 
Начислим 88 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695388
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кресло Бюрократ CH-W695NLT темно-синий TW-05N TW-10N сетка/ткань крестов. пластик пластик белый
5 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Кресло
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120 кг
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
ткань, сетка
Колеса
да
Цвет
синий
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
58х58х29
Вес, кг.
9.1

Описание товара Кресло Бюрократ CH-W695NLT темно-синий TW-05N TW-10N сетка/ткань крестов. пластик пластик белый

Компьютерное кресло Бюрократ в синем цвете — практичный вариант для рабочего места, дома или офиса. Обивка из ткани и сетки сочетает привычную фактуру и лёгкий внешний вид, а отдельная спинка подчёркивает классическую конструкцию кресла. Синхронный механизм качания добавляет динамики в течение рабочего дня, а регулировка высоты с газлифтом позволяет подобрать подходящее положение относительно стола. Подлокотники обеспечивают дополнительную опору, колёса делают перемещение по рабочей зоне удобнее. Кресло рассчитано на нагрузку до 120 кг.

Отзывы о товаре Кресло Бюрократ CH-W695NLT темно-синий TW-05N TW-10N сетка/ткань крестов. пластик пластик белый




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Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Кресло
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120 кг
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
ткань, сетка
Колеса
да
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Цвет
синий
Страна производитель
Россия
Описание
Компьютерное кресло Бюрократ в синем цвете — практичный вариант для рабочего места, дома или офиса. Обивка из ткани и сетки сочетает привычную фактуру и лёгкий внешний вид, а отдельная спинка подчёркивает классическую конструкцию кресла. Синхронный механизм качания добавляет динамики в течение рабочего дня, а регулировка высоты с газлифтом позволяет подобрать подходящее положение относительно стола. Подлокотники обеспечивают дополнительную опору, колёса делают перемещение по рабочей зоне удобнее. Кресло рассчитано на нагрузку до 120 кг.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло Бюрократ CH-W695NLT темно-синий TW-05N TW-10N сетка/ткань крестов. пластик пластик белый - этот товар вы можете купить по цене 5450 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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