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Кресло Бюрократ CH-327 черный эко.кожа крестов. пластик купить с доставкой в Москве
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Кресло Бюрократ CH-327 черный эко.кожа крестов. пластик

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Кресло Бюрократ CH-327 черный эко.кожа крестов. пластик - фото 1
Кресло Бюрократ CH-327 черный эко.кожа крестов. пластик - фото 2
Кресло Бюрократ CH-327 черный эко.кожа крестов. пластик - фото 3
Кресло Бюрократ CH-327 черный эко.кожа крестов. пластик - фото 4
Кресло Бюрократ CH-327 черный эко.кожа крестов. пластик - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисное кресло
  • Кресло Бюрократ CH-327 черный эко.кожа крестов. пластик - фото 1
  • Кресло Бюрократ CH-327 черный эко.кожа крестов. пластик - фото 2
  • Кресло Бюрократ CH-327 черный эко.кожа крестов. пластик - фото 3
  • Кресло Бюрократ CH-327 черный эко.кожа крестов. пластик - фото 4
  • Кресло Бюрократ CH-327 черный эко.кожа крестов. пластик - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703199
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Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Офисное кресло
Размеры в упаковке, см
58х57х28
Вес, кг.
10

Описание товара Кресло Бюрократ CH-327 черный эко.кожа крестов. пластик

Кресло Бюрократ CH-327 - модель современная для любого интерьера. Надежный корпус и долговечный наполнитель. Мягкое сиденье с обивкой из экокожи высокой износостойкости. Для поддержания спины предусмотрена ортопедическая спинка из экокожи. Простой уход за обивкой. Механизм качания не установлен. Газлифт с регулировкой высоты. Максимальная нагрузка - 120 кг.

Отзывы о товаре Кресло Бюрократ CH-327 черный эко.кожа крестов. пластик




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Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Офисное кресло
Описание
Кресло Бюрократ CH-327 - модель современная для любого интерьера. Надежный корпус и долговечный наполнитель. Мягкое сиденье с обивкой из экокожи высокой износостойкости. Для поддержания спины предусмотрена ортопедическая спинка из экокожи. Простой уход за обивкой. Механизм качания не установлен. Газлифт с регулировкой высоты. Максимальная нагрузка - 120 кг.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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