Кресло игровое A4Tech Bloody GC-350 Black/Red
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные кресла
Ограничение по весу
181
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
нет
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
эко.кожа
Тип установки
на колесиках
Цвет
черно-красный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 477730
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Компьютерные кресла
Ограничение по весу
181
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
нет
Тип механизма качания
с фиксацией в вертикальном положении
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
эко.кожа
Тип установки
на колесиках
Цвет
черно-красный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х45х25
Вес, кг.
16.7
Описание товара Кресло игровое A4Tech Bloody GC-350 Black/Red
В процессе игровой сессии нельзя отвлекаться, поэтому вам просто необходимо практичное и надежное игровое кресло A4TECH Bloody GC-350. Для более комфортного использования данная модель имеет газлифт, который позволяет быстро отрегулировать нужную вам высоту кресла. С ним ваш позвоночник не будет испытывать сильной нагрузки и дискомфорта во время длительной игры. Подлокотники, колесики, обеспечивающие устойчивость на любой поверхности, эко. кожа – все это совмещает игровое кресло A4TECH Bloody GC-350. Оно станет незаменимой вещью, а универсальный черный цвет отлично впишется в любой интерьер комнаты.
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Теги товара: на колесиках, без подлокотников
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Бренд
Тип товара
Компьютерные кресла
Ограничение по весу
181
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
нет
Тип механизма качания
с фиксацией в вертикальном положении
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
эко.кожа
Тип установки
на колесиках
Цвет
черно-красный
Страна производитель
Китай
В процессе игровой сессии нельзя отвлекаться, поэтому вам просто необходимо практичное и надежное игровое кресло A4TECH Bloody GC-350. Для более комфортного использования данная модель имеет газлифт, который позволяет быстро отрегулировать нужную вам высоту кресла. С ним ваш позвоночник не будет испытывать сильной нагрузки и дискомфорта во время длительной игры. Подлокотники, колесики, обеспечивающие устойчивость на любой поверхности, эко. кожа – все это совмещает игровое кресло A4TECH Bloody GC-350. Оно станет незаменимой вещью, а универсальный черный цвет отлично впишется в любой интерьер комнаты.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей, до 120 кг
Теги товара: на колесиках, без подлокотников
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей, до 120 кг
Теги товара: на колесиках, без подлокотников
Кресло игровое A4Tech Bloody GC-350 Black/Red - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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