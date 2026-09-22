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Кресло компьютерное BRABIX Hunter GM-130, две подушки, экокожа, черное, 532798 купить с доставкой в Москве
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Кресло компьютерное BRABIX Hunter GM-130, две подушки, экокожа, черное, 532798

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Кресло компьютерное BRABIX Hunter GM-130, две подушки, экокожа, черное, 532798 - фото 1
Кресло компьютерное BRABIX Hunter GM-130, две подушки, экокожа, черное, 532798 - фото 2
Кресло компьютерное BRABIX Hunter GM-130, две подушки, экокожа, черное, 532798 - фото 3
Кресло компьютерное BRABIX Hunter GM-130, две подушки, экокожа, черное, 532798 - фото 4
Кресло компьютерное BRABIX Hunter GM-130, две подушки, экокожа, черное, 532798 - фото 5
Кресло компьютерное BRABIX Hunter GM-130, две подушки, экокожа, черное, 532798 - фото 6
Кресло компьютерное BRABIX Hunter GM-130, две подушки, экокожа, черное, 532798 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Угол наклона спинки
180 °
Ограничение по весу
140 кг
Материал крестовины
пластик, металл
Колеса
да
Цвет
черный
  • Кресло компьютерное BRABIX Hunter GM-130, две подушки, экокожа, черное, 532798 - фото 1
  • Кресло компьютерное BRABIX Hunter GM-130, две подушки, экокожа, черное, 532798 - фото 2
  • Кресло компьютерное BRABIX Hunter GM-130, две подушки, экокожа, черное, 532798 - фото 3
  • Кресло компьютерное BRABIX Hunter GM-130, две подушки, экокожа, черное, 532798 - фото 4
  • Кресло компьютерное BRABIX Hunter GM-130, две подушки, экокожа, черное, 532798 - фото 5
  • Кресло компьютерное BRABIX Hunter GM-130, две подушки, экокожа, черное, 532798 - фото 6
  • Кресло компьютерное BRABIX Hunter GM-130, две подушки, экокожа, черное, 532798 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719479
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Характеристики

Бренд
BRABIX
Угол наклона спинки
180 °
Ограничение по весу
140 кг
Материал крестовины
пластик, металл
Тип механизма качания
топ-ган
Колеса
да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
83х83х65
Вес, кг.
19.07

Описание товара Кресло компьютерное BRABIX Hunter GM-130, две подушки, экокожа, черное, 532798

Стильное компьютерное кресло BRABIX "Hunter GM-130" за счет продуманной эргономики обеспечит идеальный комфорт во время длительных игровых баталий или продолжительного рабочего дня. Обивка кресла выполнена из высококачественной экокожи. Материал обладает высокой воздухопроницаемостью и устойчив к износу. Эргономичная форма и две мягкие подушки позволяют поддерживать осанку в правильном положении на протяжении всей игровой сессии или работы за компьютером. Регулируемый угол наклона спинки позволит вам занять наиболее удобное положение перед предстоящей игрой, либо же просто расслабиться в перерыве или уже после ее завершения. Прочный каркас и пятилучие гарантируют полную безопасность и высокую надежность для каждого пользователя.

Отзывы о товаре Кресло компьютерное BRABIX Hunter GM-130, две подушки, экокожа, черное, 532798




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Характеристики
Бренд
BRABIX
Угол наклона спинки
180 °
Ограничение по весу
140 кг
Материал крестовины
пластик, металл
Тип механизма качания
топ-ган
Колеса
да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Стильное компьютерное кресло BRABIX "Hunter GM-130" за счет продуманной эргономики обеспечит идеальный комфорт во время длительных игровых баталий или продолжительного рабочего дня. Обивка кресла выполнена из высококачественной экокожи. Материал обладает высокой воздухопроницаемостью и устойчив к износу. Эргономичная форма и две мягкие подушки позволяют поддерживать осанку в правильном положении на протяжении всей игровой сессии или работы за компьютером. Регулируемый угол наклона спинки позволит вам занять наиболее удобное положение перед предстоящей игрой, либо же просто расслабиться в перерыве или уже после ее завершения. Прочный каркас и пятилучие гарантируют полную безопасность и высокую надежность для каждого пользователя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло компьютерное BRABIX Hunter GM-130, две подушки, экокожа, черное, 532798 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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