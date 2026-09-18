Кресло руководителя Бюрократ CH-993-Low/Brown коричневый искусственная кожа
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Характеристики
Тип товара
Кресла руководителя
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
экокожа
Тип установки
на колесиках
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 160 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 216683
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кресла руководителя
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
с фиксацией в вертикальном положении
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
экокожа
Тип установки
на колесиках
Цвет
коричневый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х15
Вес, кг.
14.6
Описание товара Кресло руководителя Бюрократ CH-993-Low/Brown коричневый искусственная кожа
Кресла торговой марки «Бюрократ» имеют высокие эргономические показатели и широкий спектр регулировки. При производстве используются только качественные, современные, сертифицированные комплектующие. В качестве обивки применяются различные современные материалы, такие как износостойкая ткань, экокожа и натуральная кожа. Особый шик офису придадут кресла как классического, так и современного дизайна.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, тканевые, сетчатые, без подлокотников, до 120 кг, до 150 кг, серые
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Бренд
Тип товара
Кресла руководителя
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
с фиксацией в вертикальном положении
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
экокожа
Тип установки
на колесиках
Развернуть
Цвет
коричневый
Страна производитель
Китай
Кресла торговой марки «Бюрократ» имеют высокие эргономические показатели и широкий спектр регулировки. При производстве используются только качественные, современные, сертифицированные комплектующие. В качестве обивки применяются различные современные материалы, такие как износостойкая ткань, экокожа и натуральная кожа. Особый шик офису придадут кресла как классического, так и современного дизайна.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, тканевые, сетчатые, без подлокотников, до 120 кг, до 150 кг, серые
Теги товара: на колесиках, кожаные, из экокожи, кожаные для руководителей
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, тканевые, сетчатые, без подлокотников, до 120 кг, до 150 кг, серые
Теги товара: на колесиках, кожаные, из экокожи, кожаные для руководителей
Кресло руководителя Бюрократ CH-993-Low/Brown коричневый искусственная кожа - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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