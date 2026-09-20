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Кресло компьютерное Бюрократ VIKING KNIGHT LT20 FABRIC черный купить с доставкой в Москве
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Кресло компьютерное Бюрократ VIKING KNIGHT LT20 FABRIC черный

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Компьютерное кресло Бюрократ VIKING KNIGHT LT20 FABRIC черный - фото 1
Компьютерное кресло Бюрократ VIKING KNIGHT LT20 FABRIC черный - фото 2
Компьютерное кресло Бюрократ VIKING KNIGHT LT20 FABRIC черный - фото 3
Компьютерное кресло Бюрократ VIKING KNIGHT LT20 FABRIC черный - фото 4
Компьютерное кресло Бюрократ VIKING KNIGHT LT20 FABRIC черный - фото 5
Компьютерное кресло Бюрократ VIKING KNIGHT LT20 FABRIC черный - фото 6
Компьютерное кресло Бюрократ VIKING KNIGHT LT20 FABRIC черный - фото 7
Компьютерное кресло Бюрократ VIKING KNIGHT LT20 FABRIC черный - фото 8
Компьютерное кресло Бюрократ VIKING KNIGHT LT20 FABRIC черный - фото 9
Компьютерное кресло Бюрократ VIKING KNIGHT LT20 FABRIC черный - фото 10
Компьютерное кресло Бюрократ VIKING KNIGHT LT20 FABRIC черный - фото 11
Компьютерное кресло Бюрократ VIKING KNIGHT LT20 FABRIC черный - фото 12
Компьютерное кресло Бюрократ VIKING KNIGHT LT20 FABRIC черный - фото 13
Компьютерное кресло Бюрократ VIKING KNIGHT LT20 FABRIC черный - фото 14
Компьютерное кресло Бюрократ VIKING KNIGHT LT20 FABRIC черный - фото 15
Компьютерное кресло Бюрократ VIKING KNIGHT LT20 FABRIC черный - фото 16
Компьютерное кресло Бюрократ VIKING KNIGHT LT20 FABRIC черный - фото 17
Кресло компьютерное Бюрократ VIKING KNIGHT LT20 FABRIC черный - фото 18
Компьютерное кресло Бюрократ VIKING KNIGHT LT20 FABRIC черный - фото 19
Кресло компьютерное Бюрократ VIKING KNIGHT LT20 FABRIC черный - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерное кресло
  • Компьютерное кресло Бюрократ VIKING KNIGHT LT20 FABRIC черный - фото 1
  • Компьютерное кресло Бюрократ VIKING KNIGHT LT20 FABRIC черный - фото 2
  • Компьютерное кресло Бюрократ VIKING KNIGHT LT20 FABRIC черный - фото 3
  • Компьютерное кресло Бюрократ VIKING KNIGHT LT20 FABRIC черный - фото 4
  • Компьютерное кресло Бюрократ VIKING KNIGHT LT20 FABRIC черный - фото 5
  • Компьютерное кресло Бюрократ VIKING KNIGHT LT20 FABRIC черный - фото 6
  • Компьютерное кресло Бюрократ VIKING KNIGHT LT20 FABRIC черный - фото 7
  • Компьютерное кресло Бюрократ VIKING KNIGHT LT20 FABRIC черный - фото 8
  • Компьютерное кресло Бюрократ VIKING KNIGHT LT20 FABRIC черный - фото 9
  • Компьютерное кресло Бюрократ VIKING KNIGHT LT20 FABRIC черный - фото 10
  • Компьютерное кресло Бюрократ VIKING KNIGHT LT20 FABRIC черный - фото 11
  • Компьютерное кресло Бюрократ VIKING KNIGHT LT20 FABRIC черный - фото 12
  • Компьютерное кресло Бюрократ VIKING KNIGHT LT20 FABRIC черный - фото 13
  • Компьютерное кресло Бюрократ VIKING KNIGHT LT20 FABRIC черный - фото 14
  • Компьютерное кресло Бюрократ VIKING KNIGHT LT20 FABRIC черный - фото 15
  • Компьютерное кресло Бюрократ VIKING KNIGHT LT20 FABRIC черный - фото 16
  • Компьютерное кресло Бюрократ VIKING KNIGHT LT20 FABRIC черный - фото 17
  • Кресло компьютерное Бюрократ VIKING KNIGHT LT20 FABRIC черный - фото 18
  • Компьютерное кресло Бюрократ VIKING KNIGHT LT20 FABRIC черный - фото 19
  • Кресло компьютерное Бюрократ VIKING KNIGHT LT20 FABRIC черный - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 497730
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Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Компьютерное кресло
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х40х20
Вес, кг.
21.9

Описание товара Кресло компьютерное Бюрократ VIKING KNIGHT LT20 FABRIC черный

Механизм качания с регулировкой под вес и возможностью фиксации в вертикальном положении. Регулировка высоты (газлифт). Поддержка шеи и поясницы (2 подушки). Регулировка угла наклона спинки (реклайнер 90-150 г). Подлокотники пластиковые 2D. Крестовина металлическая. Колеса для паркета и ламината. Соответствует стандарту Bifma. Масса: 23,05 кг. Объем: 0,223 м3. Габариты (мм): 875 х 380 х 670.

Отзывы о товаре Кресло компьютерное Бюрократ VIKING KNIGHT LT20 FABRIC черный




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Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Компьютерное кресло
Страна производитель
Китай
Описание
Механизм качания с регулировкой под вес и возможностью фиксации в вертикальном положении. Регулировка высоты (газлифт). Поддержка шеи и поясницы (2 подушки). Регулировка угла наклона спинки (реклайнер 90-150 г). Подлокотники пластиковые 2D. Крестовина металлическая. Колеса для паркета и ламината. Соответствует стандарту Bifma. Масса: 23,05 кг. Объем: 0,223 м3. Габариты (мм): 875 х 380 х 670.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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