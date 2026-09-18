Кресло руководителя Бюрократ CH-993-Low/Camel светло-коричневый искусственная кожа
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Кресло руководителя Бюрократ CH-993-Low/Camel светло-коричневый искусственная кожа
Компьютерные кресла "Бюрократ" представляют собой сочетание практичности и стиля, идеально подходящее для современного рабочего пространства. Эти кресла отличаются элегантным дизайном и функциональностью, обеспечивая комфорт даже при длительной работе за компьютером. **Характеристики:** - **Материал крестовины**: Надежная металлическая конструкция крестовины обеспечивает устойчивость и долговечность кресла даже при ежедневных нагрузках. - **Материал обивки**: Искусственная кожа создает эффект дорогостоящего материала, при этом проста в уходе и устойчива к износу. - **Механизм качания**: Встроенный механизм качания позволяет расслабиться и ненадолго отвлечься от работы, обеспечивая комфортные условия для отдыха. - **Ограничение по весу**: Кресло выдерживает вес до 120 кг, что делает его универсальным вариантом для пользователей с разными анатомическими особенностями. - **Подлокотники**: Эргономичные подлокотники поддерживают комфортное положение рук и снижают нагрузку на плечи и позвоночник. - **Регулировка высоты**: Газлифт обеспечивает плавную и легкую регулировку высоты сиденья, позволяя настроить его под ваш рост. - **Регулировка под вес**: Опция настройки кресла под вес пользователя гарантирует максимальный комфорт при сидении. Спинка кресла сочетана с сиденьем, что добавляет прочности и современного стиля в общий вид изделия. Кресла доступны в двух утонченных цветах: бежевом и коричневом, позволяя выбрать наиболее подходящий вариант для вашего интерьера. С брендом "Бюрократ" вы получите надежное и стильное кресло, которое станет отличным дополнением вашего рабочего места, обеспечивая комфортные условия для продуктивной работы.
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