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Кресло руководителя Бюрократ CH-993-Low/Camel светло-коричневый искусственная кожа купить с доставкой в Москве
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Кресло руководителя Бюрократ CH-993-Low/Camel светло-коричневый искусственная кожа

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Кресло руководителя Бюрократ CH-993-Low/Camel светло-коричневый искусственная кожа - фото 1
Кресло руководителя Бюрократ CH-993-Low/Camel светло-коричневый искусственная кожа - фото 2
Кресло руководителя Бюрократ CH-993-Low/Camel светло-коричневый искусственная кожа - фото 3
Кресло руководителя Бюрократ CH-993-Low/Camel светло-коричневый искусственная кожа - фото 4
Кресло руководителя Бюрократ CH-993-Low/Camel светло-коричневый искусственная кожа - фото 5
Кресло руководителя Бюрократ CH-993-Low/Camel светло-коричневый искусственная кожа - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кресла руководителя
Спинка
цельная с сиденьем
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
120 кг
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
искусственная кожа
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-993-Low/Camel светло-коричневый искусственная кожа - фото 1
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-993-Low/Camel светло-коричневый искусственная кожа - фото 2
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-993-Low/Camel светло-коричневый искусственная кожа - фото 3
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-993-Low/Camel светло-коричневый искусственная кожа - фото 4
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-993-Low/Camel светло-коричневый искусственная кожа - фото 5
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-993-Low/Camel светло-коричневый искусственная кожа - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 216684
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Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Кресла руководителя
Спинка
цельная с сиденьем
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
120 кг
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
искусственная кожа
Цвет
бежевый, коричневый
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
50х40х15
Вес, кг.
14.6

Описание товара Кресло руководителя Бюрократ CH-993-Low/Camel светло-коричневый искусственная кожа

Компьютерные кресла "Бюрократ" представляют собой сочетание практичности и стиля, идеально подходящее для современного рабочего пространства. Эти кресла отличаются элегантным дизайном и функциональностью, обеспечивая комфорт даже при длительной работе за компьютером. **Характеристики:** - **Материал крестовины**: Надежная металлическая конструкция крестовины обеспечивает устойчивость и долговечность кресла даже при ежедневных нагрузках. - **Материал обивки**: Искусственная кожа создает эффект дорогостоящего материала, при этом проста в уходе и устойчива к износу. - **Механизм качания**: Встроенный механизм качания позволяет расслабиться и ненадолго отвлечься от работы, обеспечивая комфортные условия для отдыха. - **Ограничение по весу**: Кресло выдерживает вес до 120 кг, что делает его универсальным вариантом для пользователей с разными анатомическими особенностями. - **Подлокотники**: Эргономичные подлокотники поддерживают комфортное положение рук и снижают нагрузку на плечи и позвоночник. - **Регулировка высоты**: Газлифт обеспечивает плавную и легкую регулировку высоты сиденья, позволяя настроить его под ваш рост. - **Регулировка под вес**: Опция настройки кресла под вес пользователя гарантирует максимальный комфорт при сидении. Спинка кресла сочетана с сиденьем, что добавляет прочности и современного стиля в общий вид изделия. Кресла доступны в двух утонченных цветах: бежевом и коричневом, позволяя выбрать наиболее подходящий вариант для вашего интерьера. С брендом "Бюрократ" вы получите надежное и стильное кресло, которое станет отличным дополнением вашего рабочего места, обеспечивая комфортные условия для продуктивной работы.

Отзывы о товаре Кресло руководителя Бюрократ CH-993-Low/Camel светло-коричневый искусственная кожа




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Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Кресла руководителя
Спинка
цельная с сиденьем
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
120 кг
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
искусственная кожа
Цвет
бежевый, коричневый
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Страна производитель
Россия
Описание
Компьютерные кресла "Бюрократ" представляют собой сочетание практичности и стиля, идеально подходящее для современного рабочего пространства. Эти кресла отличаются элегантным дизайном и функциональностью, обеспечивая комфорт даже при длительной работе за компьютером. **Характеристики:** - **Материал крестовины**: Надежная металлическая конструкция крестовины обеспечивает устойчивость и долговечность кресла даже при ежедневных нагрузках. - **Материал обивки**: Искусственная кожа создает эффект дорогостоящего материала, при этом проста в уходе и устойчива к износу. - **Механизм качания**: Встроенный механизм качания позволяет расслабиться и ненадолго отвлечься от работы, обеспечивая комфортные условия для отдыха. - **Ограничение по весу**: Кресло выдерживает вес до 120 кг, что делает его универсальным вариантом для пользователей с разными анатомическими особенностями. - **Подлокотники**: Эргономичные подлокотники поддерживают комфортное положение рук и снижают нагрузку на плечи и позвоночник. - **Регулировка высоты**: Газлифт обеспечивает плавную и легкую регулировку высоты сиденья, позволяя настроить его под ваш рост. - **Регулировка под вес**: Опция настройки кресла под вес пользователя гарантирует максимальный комфорт при сидении. Спинка кресла сочетана с сиденьем, что добавляет прочности и современного стиля в общий вид изделия. Кресла доступны в двух утонченных цветах: бежевом и коричневом, позволяя выбрать наиболее подходящий вариант для вашего интерьера. С брендом "Бюрократ" вы получите надежное и стильное кресло, которое станет отличным дополнением вашего рабочего места, обеспечивая комфортные условия для продуктивной работы.
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