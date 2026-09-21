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Кресло игровое Knight Outrider черный Light-20 с подголов. крестов. металл купить с доставкой в Москве
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Кресло игровое Knight Outrider черный Light-20 с подголов. крестов. металл

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Кресло игровое Knight Outrider черный Light-20 с подголов. крестов. металл - фото 1
Кресло игровое Knight Outrider черный Light-20 с подголов. крестов. металл - фото 2
Кресло игровое Knight Outrider черный Light-20 с подголов. крестов. металл - фото 3
Кресло игровое Knight Outrider черный Light-20 с подголов. крестов. металл - фото 4
Кресло игровое Knight Outrider черный Light-20 с подголов. крестов. металл - фото 5
Кресло игровое Knight Outrider черный Light-20 с подголов. крестов. металл - фото 6
Кресло игровое Knight Outrider черный Light-20 с подголов. крестов. металл - фото 7
Кресло игровое Knight Outrider черный Light-20 с подголов. крестов. металл - фото 8
Кресло игровое Knight Outrider черный Light-20 с подголов. крестов. металл - фото 9
Кресло игровое Knight Outrider черный Light-20 с подголов. крестов. металл - фото 10
Кресло игровое Knight Outrider черный Light-20 с подголов. крестов. металл - фото 11
Кресло игровое Knight Outrider черный Light-20 с подголов. крестов. металл - фото 12
Кресло игровое Knight Outrider черный Light-20 с подголов. крестов. металл - фото 13
Кресло игровое Knight Outrider черный Light-20 с подголов. крестов. металл - фото 14
Кресло игровое Knight Outrider черный Light-20 с подголов. крестов. металл - фото 15
Кресло игровое Knight Outrider черный Light-20 с подголов. крестов. металл - фото 16
Кресло игровое Knight Outrider черный Light-20 с подголов. крестов. металл - фото 17
Кресло игровое Knight Outrider черный Light-20 с подголов. крестов. металл - фото 18
Кресло игровое Knight Outrider черный Light-20 с подголов. крестов. металл - фото 19
Кресло игровое Knight Outrider черный Light-20 с подголов. крестов. металл - фото 20
Кресло игровое Knight Outrider черный Light-20 с подголов. крестов. металл - фото 21
Кресло игровое Knight Outrider черный Light-20 с подголов. крестов. металл - фото 22
Кресло игровое Knight Outrider черный Light-20 с подголов. крестов. металл - фото 23
Кресло игровое Knight Outrider черный Light-20 с подголов. крестов. металл - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
150
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
ткань
Тип установки
на колесиках
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  • Кресло игровое Knight Outrider черный Light-20 с подголов. крестов. металл - фото 2
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  • Кресло игровое Knight Outrider черный Light-20 с подголов. крестов. металл - фото 4
  • Кресло игровое Knight Outrider черный Light-20 с подголов. крестов. металл - фото 5
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  • Кресло игровое Knight Outrider черный Light-20 с подголов. крестов. металл - фото 9
  • Кресло игровое Knight Outrider черный Light-20 с подголов. крестов. металл - фото 10
  • Кресло игровое Knight Outrider черный Light-20 с подголов. крестов. металл - фото 11
  • Кресло игровое Knight Outrider черный Light-20 с подголов. крестов. металл - фото 12
  • Кресло игровое Knight Outrider черный Light-20 с подголов. крестов. металл - фото 13
  • Кресло игровое Knight Outrider черный Light-20 с подголов. крестов. металл - фото 14
  • Кресло игровое Knight Outrider черный Light-20 с подголов. крестов. металл - фото 15
  • Кресло игровое Knight Outrider черный Light-20 с подголов. крестов. металл - фото 16
  • Кресло игровое Knight Outrider черный Light-20 с подголов. крестов. металл - фото 17
  • Кресло игровое Knight Outrider черный Light-20 с подголов. крестов. металл - фото 18
  • Кресло игровое Knight Outrider черный Light-20 с подголов. крестов. металл - фото 19
  • Кресло игровое Knight Outrider черный Light-20 с подголов. крестов. металл - фото 20
  • Кресло игровое Knight Outrider черный Light-20 с подголов. крестов. металл - фото 21
  • Кресло игровое Knight Outrider черный Light-20 с подголов. крестов. металл - фото 22
  • Кресло игровое Knight Outrider черный Light-20 с подголов. крестов. металл - фото 23
  • Кресло игровое Knight Outrider черный Light-20 с подголов. крестов. металл - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702547
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Характеристики

Бренд
Knight
Тип товара
Игровые кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
150
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
ткань
Тип установки
на колесиках
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
89х67х39
Вес, кг.
23

Описание товара Кресло игровое Knight Outrider черный Light-20 с подголов. крестов. металл

Вы просто не сможете не оценить по достоинству кресло игровое Knight Outrider LTD, которое предлагает максимум комфорта и удобства, превращая даже насыщенное затяжное сражение в настоящее удовольствие. Широкая спинка с подголовником и упругой подушкой, сиденье с боковым упором и 2D-подлокотники, положение которых меняется легким движением – далеко не все особенности представленной модели.



Теги товара: на колесиках, тканевые

Отзывы о товаре Кресло игровое Knight Outrider черный Light-20 с подголов. крестов. металл




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Характеристики
Бренд
Knight
Тип товара
Игровые кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
150
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
ткань
Тип установки
на колесиках
Развернуть
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Вы просто не сможете не оценить по достоинству кресло игровое Knight Outrider LTD, которое предлагает максимум комфорта и удобства, превращая даже насыщенное затяжное сражение в настоящее удовольствие. Широкая спинка с подголовником и упругой подушкой, сиденье с боковым упором и 2D-подлокотники, положение которых меняется легким движением – далеко не все особенности представленной модели.


Теги товара: на колесиках, тканевые
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Доставка
Отзывы


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