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Кресло компьютерное Cactus CS-CHR-0099BL черный купить с доставкой в Москве
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Кресло компьютерное Cactus CS-CHR-0099BL черный

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Кресло компьютерное Cactus CS-CHR-0099BL черный - фото 1
Кресло компьютерное Cactus CS-CHR-0099BL черный - фото 2
Кресло компьютерное Cactus CS-CHR-0099BL черный - фото 3
Кресло компьютерное Cactus CS-CHR-0099BL черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кресла игровые
Спинка
отдельная от сиденья
Угол наклона спинки
180 °
Подушка для поясницы
Да
Ограничение по весу
120 кг
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
  • Кресло компьютерное Cactus CS-CHR-0099BL черный - фото 1
  • Кресло компьютерное Cactus CS-CHR-0099BL черный - фото 2
  • Кресло компьютерное Cactus CS-CHR-0099BL черный - фото 3
  • Кресло компьютерное Cactus CS-CHR-0099BL черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 557773
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Кресла игровые
Спинка
отдельная от сиденья
Угол наклона спинки
180 °
Подушка для поясницы
Да
Ограничение по весу
120 кг
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
топ-ган
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
экокожа, сетка
Колеса
да
Подсветка
да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х50х20
Вес, кг.
21

Описание товара Кресло компьютерное Cactus CS-CHR-0099BL черный

Игровое кресло эргономичной формы с дополнительной поддержкой поясницы и шеи. Кресло выполнено из высококачественной эко-кожи и стального каркаса и дополнено управляемой RGB подсветкой. Чтобы сделать пространство игры в едином стиле. Легко менять для полного погружения в процесс. Благодаря 2D регулировкам подлокотников, можно настроить кресло под себя и снизить нагрузку на предплечья. Сиденье регулируется по высоте и углу наклона. Оборудовано качественным и современным газлифтом 4 класса рассчитан на нагрузку до 120 кг. С заботой не только об удобстве для игрока, но и гарантии долгосрочного использования в любых ситуациях.



Теги товара: до 120 кг

Отзывы о товаре Кресло компьютерное Cactus CS-CHR-0099BL черный




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Кресла игровые
Спинка
отдельная от сиденья
Угол наклона спинки
180 °
Подушка для поясницы
Да
Ограничение по весу
120 кг
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
топ-ган
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
экокожа, сетка
Развернуть
Колеса
да
Подсветка
да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Игровое кресло эргономичной формы с дополнительной поддержкой поясницы и шеи. Кресло выполнено из высококачественной эко-кожи и стального каркаса и дополнено управляемой RGB подсветкой. Чтобы сделать пространство игры в едином стиле. Легко менять для полного погружения в процесс. Благодаря 2D регулировкам подлокотников, можно настроить кресло под себя и снизить нагрузку на предплечья. Сиденье регулируется по высоте и углу наклона. Оборудовано качественным и современным газлифтом 4 класса рассчитан на нагрузку до 120 кг. С заботой не только об удобстве для игрока, но и гарантии долгосрочного использования в любых ситуациях.


Теги товара: до 120 кг
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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