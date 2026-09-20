Кресло компьютерное Cactus CS-CHR-0099BL черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Кресло компьютерное Cactus CS-CHR-0099BL черный
Игровое кресло эргономичной формы с дополнительной поддержкой поясницы и шеи. Кресло выполнено из высококачественной эко-кожи и стального каркаса и дополнено управляемой RGB подсветкой. Чтобы сделать пространство игры в едином стиле. Легко менять для полного погружения в процесс. Благодаря 2D регулировкам подлокотников, можно настроить кресло под себя и снизить нагрузку на предплечья. Сиденье регулируется по высоте и углу наклона. Оборудовано качественным и современным газлифтом 4 класса рассчитан на нагрузку до 120 кг. С заботой не только об удобстве для игрока, но и гарантии долгосрочного использования в любых ситуациях.
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Теги товара: до 120 кг
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Теги товара: до 120 кг
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