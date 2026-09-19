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Кресло игровое A4Tech X7 GG-1000B купить с доставкой в Москве
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Кресло игровое A4Tech X7 GG-1000B

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Кресло игровое A4Tech X7 GG-1000B - фото 1
Кресло игровое A4Tech X7 GG-1000B - фото 2
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Кресло игровое A4Tech X7 GG-1000B - фото 4
Кресло игровое A4Tech X7 GG-1000B - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерное кресло
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
кожзаменитель
Тип установки
на колесиках
  • Кресло игровое A4Tech X7 GG-1000B - фото 1
  • Кресло игровое A4Tech X7 GG-1000B - фото 2
  • Кресло игровое A4Tech X7 GG-1000B - фото 3
  • Кресло игровое A4Tech X7 GG-1000B - фото 4
  • Кресло игровое A4Tech X7 GG-1000B - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 477749
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Компьютерное кресло
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
Tilt (качание)
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
кожзаменитель
Тип установки
на колесиках
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х45х25
Вес, кг.
13.9

Описание товара Кресло игровое A4Tech X7 GG-1000B

Игровое кресло выполнено в неброском дизайне с узнаваемыми чертами сидений раллийных спорткаров. Изгиб спинки повторяет естественное положение спины при посадке, не вынуждая геймеров напрягать спину или сидеть в неестественных позах. А еще в комплекте предусмотрен съемный и регулируемый подголовник, позволяющий снизить нагрузку на шейный отдел позвоночника во время ожесточенных многочасовых баталий.



Теги товара: на колесиках

Отзывы о товаре Кресло игровое A4Tech X7 GG-1000B




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Компьютерное кресло
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
Tilt (качание)
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
кожзаменитель
Тип установки
на колесиках
Цвет
черный
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Страна производитель
Китай
Описание
Игровое кресло выполнено в неброском дизайне с узнаваемыми чертами сидений раллийных спорткаров. Изгиб спинки повторяет естественное положение спины при посадке, не вынуждая геймеров напрягать спину или сидеть в неестественных позах. А еще в комплекте предусмотрен съемный и регулируемый подголовник, позволяющий снизить нагрузку на шейный отдел позвоночника во время ожесточенных многочасовых баталий.


Теги товара: на колесиках
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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