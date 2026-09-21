Кресло игровое Defender Companion Черный/белый, класс 3, металл, PU
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые кресла
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 240 руб.
В наличии
Код товара: 702919
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
7 240 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Игровые кресла
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
84х53х52
Вес, кг.
15
Описание товара Кресло игровое Defender Companion Черный/белый, класс 3, металл, PU
Надежное игровое кресло с металлической рамой, мягкими подлокотниками и регулируемым наклоном спинки. В комплект входят шейная и поясничная подушки. Обивка выполнена из прочной мягкой экокожи черного и белого цвета.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 950 руб.1738 руб. в СплитКресло игровое Defender Breeze Черный, класс 3, ткань
-
В наличииЦена 7 340 руб.1835 руб. в СплитКресло игровое Defender Synergy Черный/Красный, класс 3, PU
-
В наличииЦена 7 390 руб.1848 руб. в СплитКресло офисное Defender MADRID коричневый
-
В наличииЦена 7 500 руб.1875 руб. в СплитКресло игровое Defender XCOM BLACK/RED PU
-
В наличииЦена 7 550 руб.1888 руб. в СплитКресло офисное BRABIX Fit EX-514 с подголовником, хром, черное, ...
-
В наличииЦена 7 580 руб.1895 руб. в СплитКресло Бюрократ CH-883-LOW-V/BLACK низкая спинка черный искусств...
-
В наличииЦена 7 590 руб.1898 руб. в СплитКресло игровое Defender MERCURY BLACK/RED 64320
-
В наличииЦена 7 800 руб.1950 руб. в СплитКресло руководителя Бюрократ CH 002 Fabric серый 3C1 крестов. пл...
-
В наличииЦена 7 890 руб.1973 руб. в СплитКресло игровое Defender Master (64359) Black/Red
-
В наличииЦена 8 010 руб.2003 руб. в СплитКресло игровое Defender OKAS BLACK/GREY PU
-
В наличииЦена 8 480 руб.2120 руб. в СплитКресло игровое Defender CORE BLACK
-
В наличииЦена 8 700 руб.2175 руб. в СплитКресло игровое Defender DIABLO BLACK/RED
Надежное игровое кресло с металлической рамой, мягкими подлокотниками и регулируемым наклоном спинки. В комплект входят шейная и поясничная подушки. Обивка выполнена из прочной мягкой экокожи черного и белого цвета.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
Кресло игровое Defender Companion Черный/белый, класс 3, металл, PU - стоимость товара 7240 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кресло игровое Defender Companion Черный/белый, класс 3, металл, PU