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Кресло игровое Defender Companion Черный/белый, класс 3, металл, PU купить с доставкой в Москве
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Кресло игровое Defender Companion Черный/белый, класс 3, металл, PU

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Кресло игровое Defender Companion Черный/белый, класс 3, металл, PU - фото 1
Кресло игровое Defender Companion Черный/белый, класс 3, металл, PU - фото 2
Кресло игровое Defender Companion Черный/белый, класс 3, металл, PU - фото 3
Кресло игровое Defender Companion Черный/белый, класс 3, металл, PU - фото 4
Кресло игровое Defender Companion Черный/белый, класс 3, металл, PU - фото 5
Кресло игровое Defender Companion Черный/белый, класс 3, металл, PU - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые кресла
  • Кресло игровое Defender Companion Черный/белый, класс 3, металл, PU - фото 1
  • Кресло игровое Defender Companion Черный/белый, класс 3, металл, PU - фото 2
  • Кресло игровое Defender Companion Черный/белый, класс 3, металл, PU - фото 3
  • Кресло игровое Defender Companion Черный/белый, класс 3, металл, PU - фото 4
  • Кресло игровое Defender Companion Черный/белый, класс 3, металл, PU - фото 5
  • Кресло игровое Defender Companion Черный/белый, класс 3, металл, PU - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 240 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 702919
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Кресло игровое Defender Companion Черный/белый, класс 3, металл, PU
7 240 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Игровые кресла
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
84х53х52
Вес, кг.
15

Описание товара Кресло игровое Defender Companion Черный/белый, класс 3, металл, PU

Надежное игровое кресло с металлической рамой, мягкими подлокотниками и регулируемым наклоном спинки. В комплект входят шейная и поясничная подушки. Обивка выполнена из прочной мягкой экокожи черного и белого цвета.

Отзывы о товаре Кресло игровое Defender Companion Черный/белый, класс 3, металл, PU




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Игровые кресла
Страна производитель
Китай
Описание
Надежное игровое кресло с металлической рамой, мягкими подлокотниками и регулируемым наклоном спинки. В комплект входят шейная и поясничная подушки. Обивка выполнена из прочной мягкой экокожи черного и белого цвета.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло игровое Defender Companion Черный/белый, класс 3, металл, PU - стоимость товара 7240 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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