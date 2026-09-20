Кресло компьютерное Бюрократ Zombie 8 черный/красный искусственная кожа
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Характеристики
Тип товара
Компьютерное кресло
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
181
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
искусственная кожа
Тип установки
на колесиках
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 150 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 497708
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Компьютерное кресло
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
181
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
с фиксацией в вертикальном положении
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
искусственная кожа
Тип установки
на колесиках
Цвет
черный, красный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х40х20
Вес, кг.
16.3
Описание товара Кресло компьютерное Бюрократ Zombie 8 черный/красный искусственная кожа
Механизм качания с регулировкой под вес и возможностью фиксации в рабочем положении. Регулировка высоты (газлифт). Подлокотники пластиковые с накладками из искусственной кожи. Крестовина пластик. Ограничение по весу: 181 кг. Соответствует стандарту BIFMA.
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Теги товара: на колесиках, кожаные, кожаные для руководителей
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Бренд
Тип товара
Компьютерное кресло
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
181
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
с фиксацией в вертикальном положении
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
искусственная кожа
Тип установки
на колесиках
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Цвет
черный, красный
Страна производитель
Китай
Механизм качания с регулировкой под вес и возможностью фиксации в рабочем положении. Регулировка высоты (газлифт). Подлокотники пластиковые с накладками из искусственной кожи. Крестовина пластик. Ограничение по весу: 181 кг. Соответствует стандарту BIFMA.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, из экокожи, тканевые, сетчатые, без подлокотников, до 120 кг, до 150 кг
Теги товара: на колесиках, кожаные, кожаные для руководителей
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, из экокожи, тканевые, сетчатые, без подлокотников, до 120 кг, до 150 кг
Теги товара: на колесиках, кожаные, кожаные для руководителей
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