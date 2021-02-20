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Люстра Vitaluce V1301-1/8, 8хЕ14 макс. 60Вт

Артикул: 309558
Люстра Vitaluce V1301-1/8, 8хЕ14 макс. 60Вт
9 419 руб. 

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8 480 руб. 

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Артикул: 309558
В наличии
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Этот товар можно купить в рассрочку от 393 руб./месяц 
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Коллекция V1301
filter_noneТовар входит в коллекцию V1301
БрендVITALUCE
Тип товараЛюстры
Тип светильникаподвес
Стильклассика
Количество ламп8
Тип цоколяE14
Максимальная мощность лампы, Вт60
Цвет каркасачерный матовый
Материал основанияметалл
Высота, см102
Длина, см62
Декоративные элементывиньетки, подвески
Формакруг
Ширина, см62
Вес, кг5.1
Люстра в стиле классика. Подходит для жилых и общественных помещений. Рекомендуемая площадь освещения - 24 кв.м. Общая мощность - 480 Вт.


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Люстра Vitaluce V1301-1/8, 8хЕ14 макс. 60Вт - данный товар вы можете купить по цене 9419 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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