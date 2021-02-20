Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
8(495)137-52-98
Поиск по сайту
Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Люстра Vitaluce V5276-0/20+1, 21хЕ14 макс. 60Вт

Артикул: 309336
Люстра Vitaluce V5276-0/20+1, 21хЕ14 макс. 60Вт
64 627 руб. 

trending_down Уронить цену
Вы можете купить этот товар дешевле. Укажите свой e-mail и подпишитесь на нашу рассылку, цена на товар автоматически снизится:

58 170 руб. 

E-mail


Отправляя свои данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

или получить скидку просто так
Купить
+ 2246 КэтКоинов
Артикул: 309336
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 2&nbsp;693 руб./месяц 
Поделиться:
Коллекция V5276
filter_noneТовар входит в коллекцию V5276

Коллекция V5276

БрендVITALUCE
Тип товараЛюстры
Тип светильникаподвес
Стильхрусталь
Количество ламп21
Тип цоколяE14
Максимальная мощность лампы, Вт60
Цвет каркасабежевый
Материал основанияметалл
Материал плафона/абажурахрусталь
Высота, см168
Длина, см57
Формакаскад
Цвет плафонадымчатый
Ширина, см57
Вес, кг22
Люстра в стиле хрусталь. Подходит для жилых и общественных помещений. Рекомендуемая площадь освещения - 63 кв.м. Общая мощность - 1260 Вт.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Люстра Vitaluce V5276-0/20+1, 21хЕ14 макс. 60Вт - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 64627 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Москве

8 (495) 137-52-98

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2021. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...