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Игра для ПК Watch_Dogs® 2 [UB_2054] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
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Игра для ПК Watch_Dogs® 2 [UB_2054] (электронный ключ)

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Игра для ПК Watch_Dogs® 2 [UB_2054] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300745
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  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
Ubisoft
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Watch_Dogs® 2 [UB_2054] (электронный ключ)

Описание

Используйте взлом как свое оружие в огромном динамичном открытом мире Watch_Dogs 2.

В 2016 году ctOS 2.0, современная операционная сетевая система, была задействована в нескольких городах США, чтобы создать более безопасный мегаполис и повысить уровень его инфраструктуры.

Талантливый хакер Маркус объединяется с хакерской группой DedSec, чтобы противостоять системе глобального контроля ctOS 2.0, которую криминал использует, чтобы отслеживать и манипулировать жизнью горожан.

Используйте навыки хакера и поддержку DedSecи осуществите взлом века –уничтожьтеCTOS 2.0 и верните свободу тем, кому она принадлежит – народу.

 

Особенности игры

  • ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В САН-ФРАНЦИСКО Исследуйте огромный мир, который наполнен множеством возможностей. Взламывайте дорожную инфраструктуру в то время как вы участвуете в опасных погонях на автомобилях по извилистым улицам Сан-Франциско, пробегитесь по крышам красочных и ярких районов Окленда и побывайте в офисах компаний Силиконовой долины. Родина технической революции таит в себе множество секретов.
  • ВЗЛОМ – ЭТО ВАШЕ ОРУЖИЕ Взламывайте все, подчините себе город и получите все личные данные жителей города. Возьмите под свой контроль беспилотные летательные аппараты, автомобили, краны, роботов и многое другое. Взламывайте своих врагов и простых прохожих – манипулируйте ими по-разному, чтобы создавать непредсказуемые ситуации. Любое транспортное средство илюбое подключенное устройство может быть взломано.
  • ВЫ – ХАКЕР. ВЗЛАМЫВАЙТЕ ВСЕ, ЧТО ХОТИТЕ Используйте взломи скрытность, - проходите миссии, не устраняя ни одного врага. Или комбинируйте взлом с применением оружия и прорываясь сквозь строй врагов. Улучшайте навыки и гаджеты – дрона, радиомашину, оружие из 3D-принтера, и многое другое.
  • МГНОВЕННО ПОДКЛЮЧАЙТЕСЬ К СВОИМ ДРУЗЬЯМ Мгновенно подключайтесь к миру своих друзей в новых кооперативных и соревновательных режимах,которые доступны в совместном для игроков открытом мире.
    •  

Внимание! Этот продукт предназначен для использования на территории стран: Российская Федерация, Республика Армения, Азербайджанская Республика, Республика Беларусь, Грузия, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан и Украина. Использование этого продукта за пределами этих стран запрещено.

©2016 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Watch Dogs, Ubisoft and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries.

Требования к системе

Операционная система 10 (64 bit) / 7 SP1 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core i5 2400s @ 2.5 GHz или AMD FX 6350 @ 3.9 GHz Оперативная память 6 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 660ti (2 ГБ видеопамяти или больше) или AMD Radeon HD 7870 (2 ГБ видеопамяти или больше) DirectX 11 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 50 Гб

Интернет

Информация по установке

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК Watch_Dogs® 2 [UB_2054] (электронный ключ)




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    Курьерская доставка в Москве

    Характеристики
    Бренд
    Ubisoft
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Используйте взлом как свое оружие в огромном динамичном открытом мире Watch_Dogs 2.

    В 2016 году ctOS 2.0, современная операционная сетевая система, была задействована в нескольких городах США, чтобы создать более безопасный мегаполис и повысить уровень его инфраструктуры.

    Талантливый хакер Маркус объединяется с хакерской группой DedSec, чтобы противостоять системе глобального контроля ctOS 2.0, которую криминал использует, чтобы отслеживать и манипулировать жизнью горожан.

    Используйте навыки хакера и поддержку DedSecи осуществите взлом века –уничтожьтеCTOS 2.0 и верните свободу тем, кому она принадлежит – народу.

     

    Особенности игры

    • ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В САН-ФРАНЦИСКО Исследуйте огромный мир, который наполнен множеством возможностей. Взламывайте дорожную инфраструктуру в то время как вы участвуете в опасных погонях на автомобилях по извилистым улицам Сан-Франциско, пробегитесь по крышам красочных и ярких районов Окленда и побывайте в офисах компаний Силиконовой долины. Родина технической революции таит в себе множество секретов.
    • ВЗЛОМ – ЭТО ВАШЕ ОРУЖИЕ Взламывайте все, подчините себе город и получите все личные данные жителей города. Возьмите под свой контроль беспилотные летательные аппараты, автомобили, краны, роботов и многое другое. Взламывайте своих врагов и простых прохожих – манипулируйте ими по-разному, чтобы создавать непредсказуемые ситуации. Любое транспортное средство илюбое подключенное устройство может быть взломано.
    • ВЫ – ХАКЕР. ВЗЛАМЫВАЙТЕ ВСЕ, ЧТО ХОТИТЕ Используйте взломи скрытность, - проходите миссии, не устраняя ни одного врага. Или комбинируйте взлом с применением оружия и прорываясь сквозь строй врагов. Улучшайте навыки и гаджеты – дрона, радиомашину, оружие из 3D-принтера, и многое другое.
    • МГНОВЕННО ПОДКЛЮЧАЙТЕСЬ К СВОИМ ДРУЗЬЯМ Мгновенно подключайтесь к миру своих друзей в новых кооперативных и соревновательных режимах,которые доступны в совместном для игроков открытом мире.
      •  

    Внимание! Этот продукт предназначен для использования на территории стран: Российская Федерация, Республика Армения, Азербайджанская Республика, Республика Беларусь, Грузия, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан и Украина. Использование этого продукта за пределами этих стран запрещено.

    ©2016 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Watch Dogs, Ubisoft and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries.

    Требования к системе

    Операционная система 10 (64 bit) / 7 SP1 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core i5 2400s @ 2.5 GHz или AMD FX 6350 @ 3.9 GHz Оперативная память 6 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 660ti (2 ГБ видеопамяти или больше) или AMD Radeon HD 7870 (2 ГБ видеопамяти или больше) DirectX 11 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 50 Гб

    Интернет

    Информация по установке

    Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

    Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.
    • Самовывоз
    Доставка
    Отзывы


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