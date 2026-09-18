Описание товара Игра для ПК Watch_Dogs® 2 Deluxe Edition [UB_2055] (электронный ключ)

Описание

Состав Deluxe издания:

Игра Watch_Dogs® 2

Комплект Deluxe: 2 набора для персонализации

Используйте взлом как свое оружие в огромном динамичном открытом мире Watch_Dogs 2.

В 2016 году ctOS 2.0, современная операционная сетевая система, была задействована в нескольких городах США, чтобы создать более безопасный мегаполис и повысить уровень его инфраструктуры.

Талантливый хакер Маркус объединяется с хакерской группой DedSec, чтобы противостоять системе глобального контроля ctOS 2.0, которую криминал использует, чтобы отслеживать и манипулировать жизнью горожан.

Используйте навыки хакера и поддержку DedSecи осуществите взлом века –уничтожьтеCTOS 2.0 и верните свободу тем, кому она принадлежит – народу.

Особенности игры

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В САН-ФРАНЦИСКО Исследуйте огромный мир, который наполнен множеством возможностей. Взламывайте дорожную инфраструктуру в то время как вы участвуете в опасных погонях на автомобилях по извилистым улицам Сан-Франциско, пробегитесь по крышам красочных и ярких районов Окленда и побывайте в офисах компаний Силиконовой долины. Родина технической революции таит в себе множество секретов.

ВЗЛОМ – ЭТО ВАШЕ ОРУЖИЕ Взламывайте все, подчините себе город и получите все личные данные жителей города. Возьмите под свой контроль беспилотные летательные аппараты, автомобили, краны, роботов и многое другое. Взламывайте своих врагов и простых прохожих – манипулируйте ими по-разному, чтобы создавать непредсказуемые ситуации. Любое транспортное средство илюбое подключенное устройство может быть взломано.

ВЫ – ХАКЕР. ВЗЛАМЫВАЙТЕ ВСЕ, ЧТО ХОТИТЕ Используйте взломи скрытность, - проходите миссии, не устраняя ни одного врага. Или комбинируйте взлом с применением оружия и прорываясь сквозь строй врагов. Улучшайте навыки и гаджеты – дрона, радиомашину, оружие из 3D-принтера, и многое другое.

МГНОВЕННО ПОДКЛЮЧАЙТЕСЬ К СВОИМ ДРУЗЬЯМ Мгновенно подключайтесь к миру своих друзей в новых кооперативных и соревновательных режимах,которые доступны в совместном для игроков открытом мире.

Внимание! Этот продукт предназначен для использования на территории стран: Российская Федерация, Республика Армения, Азербайджанская Республика, Республика Беларусь, Грузия, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан и Украина. Использование этого продукта за пределами этих стран запрещено.

©2016 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Watch Dogs, Ubisoft and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries.

Требования к системе

Операционная система 10 (64 bit) / 7 SP1 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core i5 2400s @ 2.5 GHz или AMD FX 6350 @ 3.9 GHz Оперативная память 6 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 660ti (2 ГБ видеопамяти или больше) или AMD Radeon HD 7870 (2 ГБ видеопамяти или больше) DirectX 11 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 50 Гб

Интернет

Информация по установке

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.

Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.

Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».

Введите код активации.

После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.