Игра для ПК South Park The Fractured but Whole [UB_3654] (электронный ключ)

Описание

Описание

Внимание! Этот продукт предназначен для использования на территории стран: Российская Федерация, Республика Армения, Азербайджанская Республика, Республика Беларусь, Грузия, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан и Украина. Использование этого продукта за пределами этих стран запрещено.

Тихий горный городок Южный парк окутала тьма. На битву со злом выступают новые супергерои –. команда, ведомая падальщиком, поклявшимся навести порядок на помойке городских нравов.

Дети хотели просто поиграть в супергероев, но Картман вознамерился сделать «Енота и его друзей» известнейшим в мире брендом. Его планам желает помешать Профессор Хаос – злодей, мечтающий уничтожить суперкоманду. Героям предстоит совместными усилиями положить конец ужасу и разрухе.

Создатели «Южного парка» Трей Паркер и Мэтт Стоун представляют South Park™: The Fractured but Whole™, преемницу SouthPark™: Палка истины, завоевавшую 25 наград от индустрии видеоигр.Игрокам вновь придется примерить маску Новичка. Для вступления в команду «Енота и его друзей» понадобится создать своего супергероя, заслужить признание союзников и, используя суперспособности, спасти Южный парк. Только тогда Енот и его друзья смогут получить звание «Лучшая команда супергероев во всем мире» и по итогам заключить контракт на съемку фильма об их группе. В городе цветущего хаоса только Енот и друзья могут посеять мир.

Особенности игры:

И ПРИШЕЛ ГЕРОЙ У каждого героя есть родной дом: другая планета, фабрика высокотехнологичных чудес, лаборатория по выращиванию мутантов. Создавайте уникальный костюм, придумывайте историю, развивайте только те суперспособности, что точно помогут в деле спасения города.

И НАСТУПИЛА НОЧЬ… Границы Южного парка расширяются, улицы наводняют новые персонажи, а с заходом солнца город погружается во мрак хаоса, ведь из своих укрытий вылезают самые мерзкие его обитатели. Ночью один мир сменяется другим, и наступает момент, когда только ваш герой благодаря своим навыкам способен восстановить порядок в городе.

И ОБЪЕДИНИЛИСЬ ЕНОТ И ЕГО ДРУЗЬЯ! В команду «Енот и его друзья» можно набрать до 13 персонажей: вербуйте Мистериона, Человека – Воздушного змея или даже самого пакостника Енота. Устраняйте любую помеху на вашем пути – одержите победу над злом, посмевшим прикоснуться к Южному парку своими мерзкими щупальцами.

И НАЧАЛОСЬ НЕВЕРОЯТНОЕ RPG-ПРИКЛЮЧЕНИЕ Новый динамический режим боя позволит эффективно управлять временем и пространством, а улучшенные системы добычи и создания предметов дадут возможность свободно выбирать и совершенствовать способности по мере прохождения игры. Ищите трофеи по всему городу. Внимательно читайте рецепты, чтобы изготовить снаряжение, гарантирующее победу в битве.

И ВОЗНИК НАСТОЯЩИЙ ЮЖНЫЙ ПАРК Долгожданная вторая часть серии будет в два раза больше, чем «SouthPark: Палка истины». SouthPark: TheFracturedbutWhole, созданная, написанная и озвученная Треем Паркером и Мэттом Стоуном, перенесет игроков в настоящий Южный парк, где царит безудержное веселье. Все здесь теперь больше, длиннее и достает до глубины души.В Южный парк держите путь, чтобы славно отдохнуть.

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Требования к системе

Информация по установке

Операционная система Windows 10 64 bits / Windows 7 / Windows 8.1 Процессор Intel Core i5 2400 / AMD FX 4320 or equivalent Оперативная память 6 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 560Ti / GTX 650 / GTX 750 / GTX 950 / GTX 1050 / AMD Radeon HD 7850 / R9 270 / R9 370 / RX 460 DirectX 9.0c Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 20 ГБ Интернет

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.

Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.

Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».

Введите код активации.

После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.