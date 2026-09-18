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Игра для ПК Tom Clancy's The Division - Выживание [UB_2048] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
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Игра для ПК Tom Clancy's The Division - Выживание [UB_2048] (электронный ключ)

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Игра для ПК Tom Clancy&#039;s The Division - Выживание [UB_2048] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300723
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  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
Ubisoft
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Tom Clancy's The Division - Выживание [UB_2048] (электронный ключ)

Описание

Внимание! Для активации данного контента необходимо наличие игры Tom Clancys The Division.

Данный контент входит в состав Tom Clancys Season Pass и  Tom Clancys Gold Edition. НЕ ПРИОБРЕТАЙТЕ данный контент, если вы приобретали Tom Clancys Season Pass и  Tom Clancys Gold Edition.

Нью-Йорк охвачен ужасающей пандемией, которая началась после «Черной пятницы». Положение осложняется тем, что к городу приближается снежная буря. Тем временем стали множится слухи о средстве, способном справиться с болезнью, и вы решили отправиться в «Темную Зону» на поиски препарата. Но из-за резкого ухудшения погоды ваш вертолет так и не смог добраться до места назначения, а вы сами едва не погибли. Теперь вам придется искать лекарство безо всякого снаряжения, превозмогая ужасный холод. Но другого выхода нет – без этого средства мы все обречены.

 

Особенности игры:

  • НОВЫЙ РЕЖИМ «ВЫЖИВАНИЕ» Вам предстоит дождаться момента, когда вас эвакуируют из «Темной Зоны», и преодолеть холод, голод, жажду и болезни без привычного снаряжения в условиях настоящей бури. Ищите теплую одежду, полезные приспособления, еду, питьевую воду и лекарства – без этого вам не выжить. Но это еще не все.Остерегайтесь других 23 агентов, а также Охотников, которые могут подстерегать вас за каждым поворотом.Только так вы сможете отыскать лекарство и получить награды за успешное выполнение задания.
  • ПРЕВОЗМОГАЯ ХОЛОД Нью-Йорк во власти снежной бури. Здесь ничего не стоит замерзнуть насмерть за минуты. Ищите укрытия, быстро перемещайтесь от одной точки, где можно согреться, до другой и изготавливайте теплую одежду, чтобы как можно дольше сопротивляться холоду.
  • ПОИСК ЕДЫ И ВОДЫ Вам придется искать еду, ведь голод не даст о себе забыть. Обыщите супермаркеты, чтобы найти консервы или другие продукты – так вы сможете восполнить запас здоровья. Найти питьевую воду будет не менее важно, ведь при обезвоживании ваше зрение станет ухудшаться.
  • БОРИТЕСЬ С БОЛЕЗНЯМИ Ищите лекарства, чтобы продлевать свою жизнь и бороться с септическим шоком.
  • ВЫЖИВАНИЕ В РЕЖИМАХ PVP и PVE В дополнении «Выживание» вам доступны режимы PvP или PvE. В совместной игре в режиме PvP вы сможете объединяться с друзьями или действовать против других игроков, даже находясь за пределами «Темной Зоны», а при выборе PvE вы сможете работать только в команде.
  • ОХОТНИК ИЛИ ДОБЫЧА? Новый противник, Охотник, передвигается быстро и действует профессионально. Он обладает специальной подготовкой, и его цель – уничтожать агентов Спецотряда. Так что будьте осторожны и обдумывайте каждый свой шаг.
  • ЧЕМ ВЫШЕ РИСК, ТЕМ ЛУЧШЕ НАГРАДА Выполняйте действия, необходимые для выживания в суровых условиях, и будьте осторожны при выборе союзников. Если ваш персонаж погиб, придется создавать нового – второго шанса не будет. Вы сможете сохранить найденные или изготовленные предметы только при успешной эвакуации. Если агент погиб при выполнении задания, вы получите награды в зависимости от счета выживания, который складывается из действий персонажа.

Требования к системе

Операционная система 7 (64 bit) / 8 (64 bit) / 10 (64 bit) Процессор Intel Core i3 550 @ 3.2 GHz or AMD Athlon II X4 620 @ 2.6 GHz Оперативная память 6 ГБ Видеокарта 1 Гб видеопамяти - Nvidia Geforce GTX 460 или AMD Radeon HD 5770 DirectX 11 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 40 Гб

Интернет

Информация по установке

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК Tom Clancy's The Division - Выживание [UB_2048] (электронный ключ)




    Магазины и пункты выдачи в Москве


    Курьерская доставка в Москве

    Характеристики
    Бренд
    Ubisoft
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Внимание! Для активации данного контента необходимо наличие игры Tom Clancys The Division.

    Данный контент входит в состав Tom Clancys Season Pass и  Tom Clancys Gold Edition. НЕ ПРИОБРЕТАЙТЕ данный контент, если вы приобретали Tom Clancys Season Pass и  Tom Clancys Gold Edition.

    Нью-Йорк охвачен ужасающей пандемией, которая началась после «Черной пятницы». Положение осложняется тем, что к городу приближается снежная буря. Тем временем стали множится слухи о средстве, способном справиться с болезнью, и вы решили отправиться в «Темную Зону» на поиски препарата. Но из-за резкого ухудшения погоды ваш вертолет так и не смог добраться до места назначения, а вы сами едва не погибли. Теперь вам придется искать лекарство безо всякого снаряжения, превозмогая ужасный холод. Но другого выхода нет – без этого средства мы все обречены.

     

    Особенности игры:

    • НОВЫЙ РЕЖИМ «ВЫЖИВАНИЕ» Вам предстоит дождаться момента, когда вас эвакуируют из «Темной Зоны», и преодолеть холод, голод, жажду и болезни без привычного снаряжения в условиях настоящей бури. Ищите теплую одежду, полезные приспособления, еду, питьевую воду и лекарства – без этого вам не выжить. Но это еще не все.Остерегайтесь других 23 агентов, а также Охотников, которые могут подстерегать вас за каждым поворотом.Только так вы сможете отыскать лекарство и получить награды за успешное выполнение задания.
    • ПРЕВОЗМОГАЯ ХОЛОД Нью-Йорк во власти снежной бури. Здесь ничего не стоит замерзнуть насмерть за минуты. Ищите укрытия, быстро перемещайтесь от одной точки, где можно согреться, до другой и изготавливайте теплую одежду, чтобы как можно дольше сопротивляться холоду.
    • ПОИСК ЕДЫ И ВОДЫ Вам придется искать еду, ведь голод не даст о себе забыть. Обыщите супермаркеты, чтобы найти консервы или другие продукты – так вы сможете восполнить запас здоровья. Найти питьевую воду будет не менее важно, ведь при обезвоживании ваше зрение станет ухудшаться.
    • БОРИТЕСЬ С БОЛЕЗНЯМИ Ищите лекарства, чтобы продлевать свою жизнь и бороться с септическим шоком.
    • ВЫЖИВАНИЕ В РЕЖИМАХ PVP и PVE В дополнении «Выживание» вам доступны режимы PvP или PvE. В совместной игре в режиме PvP вы сможете объединяться с друзьями или действовать против других игроков, даже находясь за пределами «Темной Зоны», а при выборе PvE вы сможете работать только в команде.
    • ОХОТНИК ИЛИ ДОБЫЧА? Новый противник, Охотник, передвигается быстро и действует профессионально. Он обладает специальной подготовкой, и его цель – уничтожать агентов Спецотряда. Так что будьте осторожны и обдумывайте каждый свой шаг.
    • ЧЕМ ВЫШЕ РИСК, ТЕМ ЛУЧШЕ НАГРАДА Выполняйте действия, необходимые для выживания в суровых условиях, и будьте осторожны при выборе союзников. Если ваш персонаж погиб, придется создавать нового – второго шанса не будет. Вы сможете сохранить найденные или изготовленные предметы только при успешной эвакуации. Если агент погиб при выполнении задания, вы получите награды в зависимости от счета выживания, который складывается из действий персонажа.

    Требования к системе

    Операционная система 7 (64 bit) / 8 (64 bit) / 10 (64 bit) Процессор Intel Core i3 550 @ 3.2 GHz or AMD Athlon II X4 620 @ 2.6 GHz Оперативная память 6 ГБ Видеокарта 1 Гб видеопамяти - Nvidia Geforce GTX 460 или AMD Radeon HD 5770 DirectX 11 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 40 Гб

    Интернет

    Информация по установке

    Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

    Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.
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    Отзывы


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