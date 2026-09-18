Игра для ПК Assassin's Creed III Remastered [UB_5512] (электронный ключ)

Описание

Описание

Переживите Американскую революцию заново. В комплект входят все дополнения и обновленная версия Assassin's Creed Liberation.

ЗА СВОБОДУ

Сражайтесь за свободу, играя за Коннора, и уничтожайте врагов самыми разными способами.

УЛУЧШЕНИЯ

Поддержка разрешения 4К, новые модели персонажей и улучшенные графика и игровой процесс.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

В комплект входят все дополнения, в том числе "Тирания короля Джорджа Вашингтона", и обновленная версия Assassin's Creed Liberation.

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Требования к системе

Информация по установке

Операционная система Windows 10 64 bits / Windows 7 SP1 64 bits / Windows 8.1 64 bits Процессор Intel Core i5 2400 @ 3.1 GHz, AMD FX 6350 @ 3.9 GHz Оперативная память 8 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX660 / AMD R9 270X (2GB VRAM with Shader Model 5.0 or better) DirectX 11 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 45 ГБ

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.

Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.

Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».

Введите код активации.

После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.