Игра для ПК Assassin's Creed III Remastered [UB_5512] (электронный ключ)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК Assassin's Creed III Remastered [UB_5512] (электронный ключ)
Описание
Переживите Американскую революцию заново. В комплект входят все дополнения и обновленная версия Assassin's Creed Liberation.
ЗА СВОБОДУ
Сражайтесь за свободу, играя за Коннора, и уничтожайте врагов самыми разными способами.
УЛУЧШЕНИЯ
Поддержка разрешения 4К, новые модели персонажей и улучшенные графика и игровой процесс.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
В комплект входят все дополнения, в том числе "Тирания короля Джорджа Вашингтона", и обновленная версия Assassin's Creed Liberation.
© 2019 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Assassin's Creed, Ubisoft and the Ubisoft logo are registered or unregistered trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries.
Требования к системеОперационная система Windows 10 64 bits / Windows 7 SP1 64 bits / Windows 8.1 64 bits Процессор Intel Core i5 2400 @ 3.1 GHz, AMD FX 6350 @ 3.9 GHz Оперативная память 8 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX660 / AMD R9 270X (2GB VRAM with Shader Model 5.0 or better) DirectX 11 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 45 ГБ
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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Описание
Переживите Американскую революцию заново. В комплект входят все дополнения и обновленная версия Assassin's Creed Liberation.
ЗА СВОБОДУ
Сражайтесь за свободу, играя за Коннора, и уничтожайте врагов самыми разными способами.
УЛУЧШЕНИЯ
Поддержка разрешения 4К, новые модели персонажей и улучшенные графика и игровой процесс.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
В комплект входят все дополнения, в том числе "Тирания короля Джорджа Вашингтона", и обновленная версия Assassin's Creed Liberation.
© 2019 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Assassin's Creed, Ubisoft and the Ubisoft logo are registered or unregistered trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries.
Требования к системеОперационная система Windows 10 64 bits / Windows 7 SP1 64 bits / Windows 8.1 64 bits Процессор Intel Core i5 2400 @ 3.1 GHz, AMD FX 6350 @ 3.9 GHz Оперативная память 8 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX660 / AMD R9 270X (2GB VRAM with Shader Model 5.0 or better) DirectX 11 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 45 ГБ
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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