Игра для ПК Tom Clancys The Division Underground [UB_1749] (электронный ключ)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Активация доступна только на территории РФ
Характеристики
Описание товара Игра для ПК Tom Clancys The Division Underground [UB_1749] (электронный ключ)
Описание
Внимание! Для активации данного контента необходимо наличие игры Tom Clancys The Division.Данный контент входит в состав Tom Clancys Season Pass и Tom Clancys Gold Edition. НЕ ПРИОБРЕТАЙТЕ данный контент, если вы приобретали Tom Clancys Season Pass и Tom Clancys Gold Edition.
Tom Clancy’s The Division™ – Обновление I: «Под землей» (Ubisoft®). В дополнении «Под землей» вы увидите Нью-Йорк с необычной стороны. Враг занимает позиции в бесконечном лабиринте туннелей метро и катакомб. Остановите новое вторжение и получите достойную награду: новое оружие, снаряжение, и многое другое.
Требования к системеОперационная система 10 (64 bit) / 7 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core i3 550 @ 3.2 GHz or AMD Athlon II X4 620 @ 2.6 GHz Оперативная память 6 ГБ Видеокарта 1 Гб видеопамяти - Nvidia Geforce GTX 460 или AMD Radeon HD 5770 DirectX 11.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 40 Гб Интернет
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Описание
Внимание! Для активации данного контента необходимо наличие игры Tom Clancys The Division.Данный контент входит в состав Tom Clancys Season Pass и Tom Clancys Gold Edition. НЕ ПРИОБРЕТАЙТЕ данный контент, если вы приобретали Tom Clancys Season Pass и Tom Clancys Gold Edition.
Tom Clancy’s The Division™ – Обновление I: «Под землей» (Ubisoft®). В дополнении «Под землей» вы увидите Нью-Йорк с необычной стороны. Враг занимает позиции в бесконечном лабиринте туннелей метро и катакомб. Остановите новое вторжение и получите достойную награду: новое оружие, снаряжение, и многое другое.
Требования к системеОперационная система 10 (64 bit) / 7 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core i3 550 @ 3.2 GHz or AMD Athlon II X4 620 @ 2.6 GHz Оперативная память 6 ГБ Видеокарта 1 Гб видеопамяти - Nvidia Geforce GTX 460 или AMD Radeon HD 5770 DirectX 11.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 40 Гб Интернет
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
Отзывы о товаре Игра для ПК Tom Clancys The Division Underground [UB_1749] (электронный ключ)